Nevşehir'de Kırmızı Işıkta Bekleyen Araca Arkadan Çarpan Otomobil: 1 Yaralı

Nevşehir'de kavşakta kırmızı ışıkta bekleyen hafif ticari araca arkadan çarpan otomobilde 1 kişi yaralandı; yaralı Nevşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 07.12.2025 21:03
Güncelleme Tarihi: 07.12.2025 21:03
Nevşehir'de kavşakta trafik kazası: 1 yaralı

Kaza, Güzelyurt Mahallesi'nde meydana geldi

Nevşehir'de seyir halindeki bir otomobilin, kırmızı ışıkta bekleyen hafif ticari araca çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.

Kaza, Güzelyurt Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi Leyal Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 41 AGH 513 plakalı otomobil sürücüsü Yusuf K., kırmızı ışıkta duran 50 ADF 308 plakalı hafif ticari aracı kullanan Vefa E.'nin aracına arkadan çarptı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada otomobilde yolcu olarak bulunan 1 kişi, kaza yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Nevşehir Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

