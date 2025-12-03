Nevşehir'de kırmızı ışıkta bekleyen minibüse arkadan çarpan otomobil: 3 yaralı

Ürgüp Caddesi'ndeki kavşakta kaza

Kaza, sabah saatlerinde Ürgüp Caddesi'nde bulunan bir kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Selcan Ö. idaresindeki 50 AFR 014 plakalı Fiat marka otomobil, kırmızı ışıkta bekleyen Hasan K.'nın kullandığı 50 EC 087 plakalı Volkswagen marka minibüse arkadan çarptı.

Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Çarpışmada 3 kişi yaralandı; otomobil sürücüsü ile otomobilde bulunan iki kişi kaza yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi.

Kaza nedeniyle Ürgüp - Nevşehir yolu'nda ulaşım tek şeritten kontrollü olarak sağlandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı ve yetkililer incelemelerini sürdürüyor.

