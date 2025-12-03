Nevşehir'de Kontrolden Çıkan Otomobil Takla Attı: 1 Ağır Yaralı

Nevşehir Ürgüp Karayolu Ceza Evi Kavşağı'nda 50 AR 511 plakalı Fiat Tofaş kontrolden çıkarak takla attı; sürücü ağır yaralandı, yol tek şeritten kontrollü sağlanıyor.

Olay Yeri ve Gelişmeler

Kaza, Nevşehir Ürgüp Karayolu Ceza Evi Kavşağında meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre 50 AR 511 plakalı Fiat Tofaş marka araç, kontrolden çıkarak önce refüjde bulunan taşlara daha sonra 4 ağaca çarparak takla attı.

Müdahale ve Yol Durumu

İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada ağır yaralanan araç sürücüsü yapılan ilk müdahalenin ardından ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle Ürgüp- Nevşehir karayolunda trafik tek şeritten kontrollü olarak sağlandı.

Soruşturma

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

