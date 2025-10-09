Nevşehir'de Minibüs ile Tır Çarpıştı: 9 Kişi Yaralandı

Kaza Detayları

Nevşehir'in Avanos ilçesinde, tarım işçilerini taşıyan minibüs ile bir tırın çarpışması sonucu 9 kişi yaralandı. Kaza, Avanos-Kayseri kara yolunun Çökek kavşağı yakınlarında meydana geldi.

Tır: B.B. yönetimindeki 31 AVS 214 plakalı araç ile minibüs: S.E. idaresindeki tarım işçilerinin bulunduğu 06 ENL 348 plakalı minibüs çarpıştı.

Kazada her iki sürücü ile minibüsteki 7 kişi yaralandı. Olayın bildirilmesinin ardından bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Yaralılar, ambulanslarla Nevşehir ve Ürgüp'teki hastanelere götürüldü.

Kaza nedeniyle ulaşım bir süre aksadı; araçların kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

