Nevşehir'de Minibüs ile Tır Çarpıştı: 9 Kişi Yaralandı

Nevşehir Avanos'ta minibüs ile tır çarpıştı; 9 kişi yaralandı. Yaralılar Nevşehir ve Ürgüp hastanelerine kaldırıldı, hayati tehlike yok.

Yayın Tarihi: 09.10.2025 16:04
Güncelleme Tarihi: 09.10.2025 16:04
Nevşehir'de Minibüs ile Tır Çarpıştı: 9 Kişi Yaralandı

Nevşehir'de Minibüs ile Tır Çarpıştı: 9 Kişi Yaralandı

Kaza Detayları

Nevşehir'in Avanos ilçesinde, tarım işçilerini taşıyan minibüs ile bir tırın çarpışması sonucu 9 kişi yaralandı. Kaza, Avanos-Kayseri kara yolunun Çökek kavşağı yakınlarında meydana geldi.

Tır: B.B. yönetimindeki 31 AVS 214 plakalı araç ile minibüs: S.E. idaresindeki tarım işçilerinin bulunduğu 06 ENL 348 plakalı minibüs çarpıştı.

Kazada her iki sürücü ile minibüsteki 7 kişi yaralandı. Olayın bildirilmesinin ardından bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Yaralılar, ambulanslarla Nevşehir ve Ürgüp'teki hastanelere götürüldü.

Kaza nedeniyle ulaşım bir süre aksadı; araçların kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

Nevşehir'in Avanos ilçesinde tarım işçilerini taşıyan minibüs ile tırın çarpışması sonucu 9 kişi...

Nevşehir'in Avanos ilçesinde tarım işçilerini taşıyan minibüs ile tırın çarpışması sonucu 9 kişi yaralandı.

Nevşehir'in Avanos ilçesinde tarım işçilerini taşıyan minibüs ile tırın çarpışması sonucu 9 kişi...

İLGİLİ HABERLER

İstanbul'da Dev Narkotik Operasyonu: Dilan Polat, Hadise, İrem Derici ve 19 Kişi Gözaltında

Meclis'e Gelen Yeni Trafik Cezaları: Kurallar Baştan Yazılıyor

İcradan ve Mahkemeden Satılık Gayrimenkuller: Çanakkale Biga ve Kırşehir'de Kelepir Fırsatlar

11. Yargı Paketi: Genel Af Var mı, Meclis'e Ne Zaman Geliyor?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bakan Göktaş: Kadına Yönelik Şiddetle Mücadelede Sivil Toplumla İşbirliği Güçlendiriliyor
2
AFAD ve Türk Kızılay, Gazze'ye 100 Bin Ton Üzeri İnsani Yardımı Değerlendirdi
3
Kars'ta 6 Yaşındaki Muhammet'in Maganda Kurşunuyla Ölümü: 5 Sanığın Yargılanmasına Devam
4
Tillo Heriresi Üretimi: Üç Kuşak Bir Arada
5
Vedat Işıkhan: Üçlü Danışma Kurulu'nda Sendikal Haklar ve Dijital Dönüşüm Vurgusu
6
Denizli'de Karbonmonoksit Zehirlenmesi: Anne ve Kızı Öldü
7
CHP Lideri Özgür Özel: Gazze Ateşkesi ve Madrid‑Brüksel Temasları

İBB'den 20.000 TL Genç Üniversiteli Bursu: 2025-2026 Başvurularında Son Gün 17 Ekim 2025

11. Yargı Paketi: Genel Af Var mı, Meclis'e Ne Zaman Geliyor?

Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Bursu: 5 Bin Öğrenciye Destek — Son Başvuru 20 Ekim

Sultandağı Belediyesi'nden Rekor Promosyon: Kadroluya 80.500 TL

İcradan ve Mahkemeden Satılık Gayrimenkuller: Çanakkale Biga ve Kırşehir'de Kelepir Fırsatlar

Meclis'e Gelen Yeni Trafik Cezaları: Kurallar Baştan Yazılıyor

Konut Seferberliği Resmen Başladı: Bakan Kurum'dan 500 Bin Sosyal Konut Müjdesi

KOSKİ'nin Otomatik Zammı: Su Fiyatı 1 m³ 37,16 TL'ye Çıktı

Bakan Işıkhan Açıkladı: Women-Up ile Kadın İstihdamına Yeni Destekler

KPSS 65'le Devlet Kapısı: 2 Belediye Alımları AÇıkladı

Emekliye Ocak Zammı: Seyyanen ve Refah Payı Umudu Sona Erdi

İstanbul'da Dev Narkotik Operasyonu: Dilan Polat, Hadise, İrem Derici ve 19 Kişi Gözaltında