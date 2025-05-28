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Nevşehir'de Motosiklet Kazası: Minibüs Çarpması Sonucu Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Nevşehir'de minibüsle çarpışan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti. Kaza anı güvenlik kamerasında görüntülendi.

Yayın Tarihi: 28.05.2025 22:42
Güncelleme Tarihi: 28.05.2025 22:42
Nevşehir'de Motosiklet Kazası: Minibüs Çarpması Sonucu Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Nevşehir'de Talihsiz Kaza: Motosiklet Sürücüsü Hayatını Kaybetti

Nevşehir'de, minibüsün çarptığı motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti. Olay, Ürgüp karayolu Kavak mevkisinde gerçekleşti ve kazanın detayları güvenlik kamerasına yansıdı.

Olayın Gelişimi

50 ABG 552 plakalı minibüs, C.K. idaresinde, A.Ç. yönetimindeki motosiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü orta refüje savruldu.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Ancak, tüm müdahalelere rağmen motosiklet sürücüsünün olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Motosiklet sürücüsünün cesedi, Nevşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaza Anı Güvenlik Kamerasında

Kaza anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Bu görüntüler, olayın nasıl meydana geldiğini aydınlatmak için inceleniyor.

Nevşehir'de minibüsün çarptığı motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

Nevşehir'de minibüsün çarptığı motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

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