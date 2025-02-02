Nevşehir'de Muhammed ed-Dayf İçin Gıyabi Cenaze Namazı Kılındı

Nevşehir'de Gıyabi Cenaze Namazı

Nevşehir'de, İsrail'in saldırılarında hayatını kaybeden İzzeddin el-Kassam Tugayları Komutanı Muhammed ed-Dayf için gıyabi cenaze namazı icra edildi. İHH Nevşehir İnsani Yardım Derneği tarafından Alibey Camisi'nde düzenlenen programa ilgi yoğun oldu.

Program Detayları

Program kapsamında, Kur'an-ı Kerim okundu ve İsrail saldırılarında yaşamını yitiren Filistinliler ile tüm şehitler için dua edildi. Duaların ardından, Muhammed ed-Dayf için gıyabi cenaze namazı kılındı.

Nevşehir'de, İsrail'in saldırılarında hayatını kaybeden İzzeddin el-Kassam Tugayları Komutanı Muhammed ed-Dayf için gıyabi cenaze namazı kılındı. Alibey Camisi'nde ikindi vakti düzenlen programda şehitler için dua edildi, gıyabi cenaze namazı kılındı.

Nevşehir'de, İsrail'in saldırılarında hayatını kaybeden İzzeddin el-Kassam Tugayları Komutanı Muhammed ed-Dayf için gıyabi cenaze namazı kılındı. Alibey Camisi'nde ikindi vakti düzenlen programda şehitler için dua edildi, gıyabi cenaze namazı kılındı.