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Nevşehir'de Muhammed ed-Dayf İçin Gıyabi Cenaze Namazı Kılındı

İzzeddin el-Kassam Tugayları Komutanı Muhammed ed-Dayf için Nevşehir'de gıyabi cenaze namazı düzenlendi.

Yayın Tarihi: 02.02.2025 17:01
Güncelleme Tarihi: 02.02.2025 17:11
Nevşehir'de Muhammed ed-Dayf İçin Gıyabi Cenaze Namazı Kılındı

Nevşehir'de Gıyabi Cenaze Namazı

Nevşehir'de, İsrail'in saldırılarında hayatını kaybeden İzzeddin el-Kassam Tugayları Komutanı Muhammed ed-Dayf için gıyabi cenaze namazı icra edildi. İHH Nevşehir İnsani Yardım Derneği tarafından Alibey Camisi'nde düzenlenen programa ilgi yoğun oldu.

Program Detayları

Program kapsamında, Kur'an-ı Kerim okundu ve İsrail saldırılarında yaşamını yitiren Filistinliler ile tüm şehitler için dua edildi. Duaların ardından, Muhammed ed-Dayf için gıyabi cenaze namazı kılındı.

Nevşehir'de, İsrail'in saldırılarında hayatını kaybeden İzzeddin el-Kassam Tugayları Komutanı...

Nevşehir'de, İsrail'in saldırılarında hayatını kaybeden İzzeddin el-Kassam Tugayları Komutanı Muhammed ed-Dayf için gıyabi cenaze namazı kılındı. Alibey Camisi'nde ikindi vakti düzenlen programda şehitler için dua edildi, gıyabi cenaze namazı kılındı.

Nevşehir'de, İsrail'in saldırılarında hayatını kaybeden İzzeddin el-Kassam Tugayları Komutanı...

Nevşehir'de, İsrail'in saldırılarında hayatını kaybeden İzzeddin el-Kassam Tugayları Komutanı Muhammed ed-Dayf için gıyabi cenaze namazı kılındı. Alibey Camisi'nde ikindi vakti düzenlen programda şehitler için dua edildi, gıyabi cenaze namazı kılındı.

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