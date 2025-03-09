Nevşehir'de Osmanlı Geleneği: Enderun Usulü Teravih Namazı

Nevşehir'de Enderun Usulü Teravih Namazı İle Osmanlı Geleneği Yaşatıldı

Nevşehir'de, Osmanlı döneminin köklü geleneklerinden biri olan Enderun usulü teravih namazı icra edildi. Bu özel program, Nevşehir Külliyesi Hacı Süleyman Köybaşı Camisinde gerçekleştirildi. Teravih namazı, rekatlar arası ilahi, salavat ve tekbirler eşliğinde beş ayrı makamda kılındı.

Nevşehir Müftüsü Kazım Güzel'in Açıklamaları

Nevşehir Müftüsü Kazım Güzel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kentin ramazan ayı dolayısıyla özel bir programa ev sahipliği yaptığını belirtti. Güzel, "Osmanlı geleceği olarak bilinen Enderun usulü teravih, dörder rekat olarak kılınarak ve aralarda ilahi ile farklı makamlara geçilerek icra ediliyor. Her dört rekatı ayrı imam kıldırarak, beş imam değişik makamlarla teravihi kıldırıyor," dedi.

Makamların Önemi ve Toplumsal Etkisi

Güzel, makamların genelde ramazan ayının ruhuna uygun, cemaatin hislerini hareketlendirecek şekilde seçildiğini ifade etti. Ayrıca, "Enderun usulü teravih namazı her ne kadar sarayda doğmuşsa da, toplumumuz tarafından Osmanlı'dan günümüze kadar benimsenmiştir," şeklinde konuştu.

Kayseri Müftüsü Alim Yaya'nın Görüşleri

Kayseri Melikgazi İlçe Müftüsü Alim Yaya ise, "Enderun usulüyle kılınan teravihe vatandaşlarımız büyük ilgi gösteriyor. Duygusal makamlarla icra edilen bu teravih, Osmanlı'dan miras kalmış bir geleneği yaşatıyor. Tarihimizle olan bağlarımızın ibadetlerimize yansıması oldukça önemli," diye vurguladı.