Nevşehir'de Şehit Polis Memuru Ahmet Şahan Son Yolculuğuna Uğurlandı

Nevşehir'de Duygusal Veda

Kastamonu'da bir saldırganın ateş açması sonucu şehit edilen polis memuru Ahmet Şahan (38), memleketi Nevşehir'de son yolculuğuna uğurlandı. Cenazesinin teslim alındığı Kozaklı ilçesindeki Abdi köyünde bir tören düzenlendi.

Tabutuna Türk Bayrağı Sarıldı

Ahmet Şahan’ın cenazesi Kastamonu'dan karayolu ile getirildi. Şehidin Türk bayrağına sarılı tabutuna yakınları gözyaşları ile veda etti.

İkindi Namazı ile Son Görev

İl Müftüsü Kazım Güzel tarafından kıldırılan ikindi namazının ardından Şahan’ın naaşı, köy kabristanlığında defnedildi.

Törene Katılanlar

Cenaze törenine şehidin ailesinin yanı sıra Nevşehir Valisi Ali Fidan, İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Aktaş, AK Parti Nevşehir Milletvekilleri Süleyman Özgün ve Emre Çalışkan, Kozaklı Belediye Başkanı Sefer Neslihanoğlu, İl Jandarma Komutanı Albay Bahittin Murat Yakın, İl Emniyet Müdürü Ali Loğoğlu, kamu kurum ve kuruluşlarının yetkilileri, sivil toplum kuruluşları, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Olayın Ardından Yaşananlar

Kastamonu'daki olayda, İsmail Bayam (32) isimli zanlı, uyuşturucu suçundan girdiği cezaevinden firar ettikten sonra bulunduğu adrese operasyon düzenleyen polis ekibine ateş açmış, bu saldırıda Şahan ve bir başka polis memuru yaralanmıştı. Hastaneye kaldırılan Ahmet Şahan, maalesef kurtarılamamıştır.

Kastamonu'da bir saldırganın ateş açarak şehit ettiği polis memuru Ahmet Şahan'ın (38) cenazesi, memleketi Nevşehir'de toprağa verildi. Cenazesi Kastamonu'dan kara yoluyla Nevşehir'e getirilen Şahan için Kozaklı ilçesine bağlı Abdi köyündeki camide tören düzenlendi.

Kastamonu'da bir saldırganın ateş açarak şehit ettiği polis memuru Ahmet Şahan'ın (38) cenazesi, memleketi Nevşehir'de toprağa verildi. Cenazesi Kastamonu'dan kara yoluyla Nevşehir'e getirilen Şahan için Kozaklı ilçesine bağlı Abdi köyündeki camide tören düzenlendi.

Kastamonu'da bir saldırganın ateş açarak şehit ettiği polis memuru Ahmet Şahan'ın (38) cenazesi, memleketi Nevşehir'de toprağa verildi. Cenazesi Kastamonu'dan kara yoluyla Nevşehir'e getirilen Şahan için Kozaklı ilçesine bağlı Abdi köyündeki camide tören düzenlendi.

Kastamonu'da bir saldırganın ateş açarak şehit ettiği polis memuru Ahmet Şahan'ın (38) cenazesi, memleketi Nevşehir'de toprağa verildi. Cenazesi Kastamonu'dan kara yoluyla Nevşehir'e getirilen Şahan için Kozaklı ilçesine bağlı Abdi köyündeki camide tören düzenlendi.

Kastamonu'da bir saldırganın ateş açarak şehit ettiği polis memuru Ahmet Şahan'ın (38) cenazesi, memleketi Nevşehir'de toprağa verildi. Cenazesi Kastamonu'dan kara yoluyla Nevşehir'e getirilen Şahan için Kozaklı ilçesine bağlı Abdi köyündeki camide tören düzenlendi.

Kastamonu'da bir saldırganın ateş açarak şehit ettiği polis memuru Ahmet Şahan'ın (38) cenazesi, memleketi Nevşehir'de toprağa verildi. Cenazesi Kastamonu'dan kara yoluyla Nevşehir'e getirilen Şahan için Kozaklı ilçesine bağlı Abdi köyündeki camide tören düzenlendi.

Kastamonu'da bir saldırganın ateş açarak şehit ettiği polis memuru Ahmet Şahan'ın (38) cenazesi, memleketi Nevşehir'de toprağa verildi. Cenazesi Kastamonu'dan kara yoluyla Nevşehir'e getirilen Şahan için Kozaklı ilçesine bağlı Abdi köyündeki camide tören düzenlendi.