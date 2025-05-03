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Nevşehir'de Seyir Halindeki Minibüste Yangın Çıktı, Yangın Kısa Sürede Söndürüldü

Nevşehir'de seyir halindeki bir minibüste yangın çıktı. Yangın, itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı.

Yayın Tarihi: 03.05.2025 19:54
Güncelleme Tarihi: 03.05.2025 19:54
Nevşehir'de Seyir Halindeki Minibüste Yangın Çıktı, Yangın Kısa Sürede Söndürüldü

Nevşehir'de, seyir halindeyken yangın çıkan bir minibüs hasar gördü. Olay, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi İrşat Caddesi'nde gerçekleşti. O.Ü. idaresindeki 50 ACS 308 plakalı minibüs, bir anda alevler içinde kaldı.

Yangın, aracın motor kısmından başladığı ve kısa sürede büyüdüğü öğrenildi. Olayı gören vatandaşların ihbarı üzerine itfaiye ekipleri hızla olay yerine intikal etti. Ekipler, yangını başarıyla kontrol altına alarak söndürdü.

Şans eseri olayda yaralanan kimse olmaması sevindirici bir durum oldu, ancak minibüste belirgin bir hasar meydana geldi.

Nevşehir'de seyir halindeyken yanan minibüste hasar oluştu.

Nevşehir'de seyir halindeyken yanan minibüste hasar oluştu.

Nevşehir'de seyir halindeyken yanan minibüste hasar oluştu.

Nevşehir'de seyir halindeyken yanan minibüste hasar oluştu.

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