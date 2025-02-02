Nevşehir'de Trafik Kazası: 5 Yaralı

Nevşehir'in Güzelyurt Mahallesi Ürgüp Caddesi'nde gerçekleşen bir trafik kazasında 5 kişi yaralandı. Olay, seyir halindeki 50 ADM 941 plakalı otomobil ile G.A. yönetimindeki 50 EY 594 plakalı otomobilin çarpışmasıyla gerçekleşti.

Kazanın ardından, G.A.'nın kullandığı otomobil çarpmanın etkisiyle refüje savrulurken, diğer sürücü olay yerinden kaçmayı başardı. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralanan G.A. ve yanında bulunan bir kişi, ambulansla Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaçan sürücünün otomobilinin Erenler Caddesi'nde boş bir araziye bırakıldığı ve bu araçta bulunan 3 yaralının da ambulansla aynı hastaneye götürüldüğü bildirildi.

Nevşehir'de 2 otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

Nevşehir'de 2 otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.