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Nevşehir'de Trafik Kazası: İki Ölüm, Bir Yaralı

Nevşehir'de meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Yayın Tarihi: 12.10.2024 12:39
Güncelleme Tarihi: 12.10.2024 12:41
Nevşehir'de Trafik Kazası: İki Ölüm, Bir Yaralı

Nevşehir'de Trafik Kazası: İki Ölüm, Bir Yaralı

Nevşehir'de gerçekleşen bir otomobil kazasında maalesef iki kişi yaşamını yitirdi, bir kişi ise yaralandı. Z.K. yönetimindeki 34 EC 3405 plakalı araç, Kayseri-Kırşehir kara yolunun İlicek köyü çıkışında dev rildi.

Olayın bildirilmesinin ardından, sağlık ve polis ekipleri hızla olay yerine sevk edildi. Kaza sırasında araçta bulunan Z.K., M.F.K. ve S.K. yaralandı. Yaralılar, Mucur Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak M.F.K. ve S.K., hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatlarını kaybetti. Kazanın nedenine ilişkin incelemeler devam ediyor.

Nevşehir'de otomobilin devrilmesi sonucu 2 kişi öldü, bir kişi yaralandı.

Nevşehir'de otomobilin devrilmesi sonucu 2 kişi öldü, bir kişi yaralandı.

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