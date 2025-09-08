Nevşehir'de Tur Minibüsü ve Otomobil Çarpıştı: 6 Yaralı

Uçhisar-Göreme kara yolunda kaza

Edinilen bilgilere göre, C.K. idaresindeki 50 US 707 plakalı tur minibüsü ile M.K. yönetimindeki 50 AEJ 140 plakalı otomobil, Uçhisar-Göreme kara yolunda çarpıştı.

Kaza haberinin ardından bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada, otomobilde bulunan 5 kişi ile minibüsteki 1 turist olmak üzere toplam 6 kişi yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

