Nevşehir'de Tur Minibüsü ve Otomobil Çarpıştı: 6 Yaralı

Uçhisar-Göreme kara yolunda tur minibüsü ile otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı; yaralılar Nevşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 08.09.2025 11:25
Güncelleme Tarihi: 08.09.2025 11:28
Uçhisar-Göreme kara yolunda kaza

Edinilen bilgilere göre, C.K. idaresindeki 50 US 707 plakalı tur minibüsü ile M.K. yönetimindeki 50 AEJ 140 plakalı otomobil, Uçhisar-Göreme kara yolunda çarpıştı.

Kaza haberinin ardından bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada, otomobilde bulunan 5 kişi ile minibüsteki 1 turist olmak üzere toplam 6 kişi yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

