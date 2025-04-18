Nevşehir'de Uyuşturucu Operasyonu: 3 Zanlı Gözaltında

Nevşehir'de Uyuşturucu Operasyonu

Nevşehir'de jandarma tarafından gerçekleştirilen bir uyuşturucu operasyonu sonucunda 3 şüpheli gözaltına alındı. Valilik tarafından yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde çalışmalara devam ediyor.

Operasyon Detayları

Ekipler, Ürgüp ilçesine bağlı Ayvalı köyü'nde uyuşturucu ticareti yaptığı öne sürülen zanlıların adreslerine operasyon düzenledi. Yapılan baskında, M.A.Y, M.Ş.Y. ve S.Y. isimli şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı.

Ele Geçirilen Malzemeler

Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda, 2 kilo 314 gram esrar, 83 gram kenevir tohumu, 4 esrar öğütme makinesi, uygun haplar ve uyuşturucu kullanımına yarayan aparatlar ele geçirildi.

İşlemler Devam Ediyor

Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor. Operasyonun, uyuşturucu ile mücadelede önemli bir adım olduğu vurgulanıyor.

Nevşehir'de jandarmanın düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı. Zanlıların adreslerindeki aramalarda, 2 kilo 314 kubar esrar, 83 gram kenevir tohumu, 4 esrar öğütme makinesi, uyuşturucu hap ile uyuşturucu kullanımına yarayan aparatlar ele geçirildi.