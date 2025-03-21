Nevşehir'de Yasa Dışı Silah Ticareti Operasyonu: 15 Şüpheli Gözaltında

Nevşehir'de gerçekleştirilen operasyonda, yasa dışı silah ticareti ile mücadele kapsamında 15 şüpheli yakalandı.

Yayın Tarihi: 21.03.2025 11:37
Güncelleme Tarihi: 21.03.2025 11:37
Nevşehir'de Yasa Dışı Silah Ticareti Operasyonu: 15 Şüpheli Gözaltında

Nevşehir'de Yasa Dışı Silah Ticareti Operasyonu

Nevşehir'de yürütülen yasa dışı silah ticareti operasyonunda 15 şüpheli gözaltına alındı. Olayla ilgili olarak Ürgüp İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan açıklamaya göre, belirlenen 18 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyon sonuç verdi.

Yakalanan Şüpheliler

Operasyon sırasında A.G., A.O.B., F.D., F.Ö., H.K., M.Ç., Z.Ç., N.K., Y.G., S.D., E.M., E.M., A.A., E.Ç. ve M.A.Ç. adlı şüpheliler yakalandı.

Ele Geçirilen Malzemeler

Operasyon sonucu elde edilen bulgular arasında; 11 ruhsatsız av tüfeği, 8 tabanca, 5 kurusıkı tabanca, 2 bomba atar mühimmatı, havalı tüfek, 14 tabanca şarjörü, 2 bin 512 çeşitli ebatlarda fişek, el dedektörü ve kesici aletler yer aldı. Elbise gibi Osmanlı dönemine ait etnografik tarihi eserler de ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlıların jandarmadaki işlemleri devam etmektedir.

İLGİLİ HABERLER

Erzincan'da Taksi Ücretlerine Şok Zam! Yeni Tarifeler Açıklandı

Eskişehir'de Toplu Taşımaya Zam! 900 Bin Kişiyi Etkileyecek

Konya'da Çiftçilere Yüzde 50 Hibe Destekli Nohut Tohumu Dağıtımı Başladı

Manisa’da 21 Mart’ta Mesir Macunu ve Nevruz Kutlaması Coşkusu!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Mersin'de Kuyumcu Dolandırıcılığı: 3 Zanlı Tutuklandı
2
Bilecik'te 65 Yaş Üstüne Ücretsiz Sağlık Desteği!
3
İzmir'de 5 Gün Süreyle Toplantı ve Gösteri Yasaklandı
4
Sakarya'da Şehit Aileleri ve Gazilere Anlamlı İftar
5
Edirne'de FETÖ Şüphelileri Yunanistan'a Kaçarken Yakalandı
6
Hollywood'da 'Akıllı Tavşan Momo: Büyük Takip' Gala Coşkusu
7
Gaziantep'te Motosiklet Kazası: Genç Sürücü Hayatını Kaybetti

Bilecik'te 65 Yaş Üstüne Ücretsiz Sağlık Desteği!

Karadenizlilere Müjde: Ücretsiz Jersey İneği Suni Tohumlama Projesi Başlıyor

Erzincan'da Taksi Ücretlerine Şok Zam! Yeni Tarifeler Açıklandı

Soğuk Havaya Veda Edebiliriz, Ancak Yeni Bir Sıcaklık Dalgası Geliyor!

Denizli'den Anneler ve Anne Adaylarına Özel Destek Projeleri

Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan Promosyon İhalesi: 24 Mart'ta Rekor Artış Bekleniyor

Manisa’da 21 Mart’ta Mesir Macunu ve Nevruz Kutlaması Coşkusu!

Manisa'dan Öğrencilere Burs Müjdesi: Mart Ödemeleri Hesaplara Aktarıldı!

Bursa'da TOKİ'den Uygun Fiyatlı Konut Fırsatı!

Konya'da Çiftçilere Yüzde 50 Hibe Destekli Nohut Tohumu Dağıtımı Başladı

Eskişehir'de Toplu Taşımaya Zam! 900 Bin Kişiyi Etkileyecek

Asgari Ücret ve Emekli Maaşlarına 23 Mart Düzenlemesi Bekleniyor