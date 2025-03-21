Nevşehir'de Yasa Dışı Silah Ticareti Operasyonu: 15 Şüpheli Gözaltında

Nevşehir'de Yasa Dışı Silah Ticareti Operasyonu

Nevşehir'de yürütülen yasa dışı silah ticareti operasyonunda 15 şüpheli gözaltına alındı. Olayla ilgili olarak Ürgüp İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan açıklamaya göre, belirlenen 18 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyon sonuç verdi.

Yakalanan Şüpheliler

Operasyon sırasında A.G., A.O.B., F.D., F.Ö., H.K., M.Ç., Z.Ç., N.K., Y.G., S.D., E.M., E.M., A.A., E.Ç. ve M.A.Ç. adlı şüpheliler yakalandı.

Ele Geçirilen Malzemeler

Operasyon sonucu elde edilen bulgular arasında; 11 ruhsatsız av tüfeği, 8 tabanca, 5 kurusıkı tabanca, 2 bomba atar mühimmatı, havalı tüfek, 14 tabanca şarjörü, 2 bin 512 çeşitli ebatlarda fişek, el dedektörü ve kesici aletler yer aldı. Elbise gibi Osmanlı dönemine ait etnografik tarihi eserler de ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlıların jandarmadaki işlemleri devam etmektedir.