Nevşehir'de Zincirleme Trafik Kazasında 3 Yaralı

Nevşehir'de Zincirleme Trafik Kazası: 3 Yaralı

Nevşehir'de, aralıklarla etkili olan kar yağışının ardından meydana gelen zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Söz konusu kaza, Sümer Mahallesi Necip Fazıl Kısakürek Bulvarı'nda, 6 aracın karıştığı bir olayla gerçekleşti.

Kaza Anından Detaylar

Kentte sabah saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı, yollarda yer yer buzlanmaya neden oldu. Bu durum, özellikle sürücülerin dikkatini dağıttı ve kaza riskini artırdı. Kazada, 1 minibüs ile 5 otomobil çarpıştı.

Olay Yeri ve Müdahale

Kaza ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan 3 kişi, olay yerinde ambulansla müdahale edildi.

Trafik Durumu

Olay sonrası bir süre trafikte aksamalara neden olan yol, araçların kaldırılmasının ardından tekrar ulaşıma açıldı. Sürücüler, yol şartları konusunda dikkatli olunması gerektiği uyarısına vurgulandı.

Nevşehir'de 6 aracın karıştığı trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi

Nevşehir'de 6 aracın karıştığı trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi