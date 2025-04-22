Nevşehir'deki Çiftçilere Tohum Dağıtımı Müjdesi!

Nevşehir'deki Çiftçilere Destek Müjdesi

Tarım ve Orman Bakanlığı, üretim artışını sağlamak ve maliyetleri düşürmek amacıyla çiftçilere yeni destek müjdeleri vermeye devam ediyor. Bu doğrultuda, Nevşehir’de 170 yerel çiftçiye, toplamda 49 bin 800 kilogram yüksek kaliteli, tescilli Derinkuyu Kuru Fasulyesi tohumu dağıtıldı.

TAKEP Projesi Kapsamında Tohum Dağıtımı

Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi (TAKEP) çerçevesinde gerçekleştirilen tohum dağıtım töreni, Nevşehir Tarım ve Orman İl Müdürlüğü bahçesinde yapıldı. Törene, Nevşehir Valisi Ali Fidan, Tarım Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü Tarla ve Bahçe Bitkileri Daire Başkanı Veyis Yurtkulu gibi önemli isimler katıldı. Ayrıca, çeşitli siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile doğrudan bu destekten faydalanacak olan çiftçiler de törende yer aldı.

Vali Fidan'dan Destek Açıklamaları

Törende bir konuşma yapan Vali Ali Fidan, projenin temel amacının il genelinde tarımsal üretim ve verimliliği artırmak olduğunu vurguladı. Bu yıl içerisinde ilde toplamda 8 farklı tarımsal projenin uygulandığını belirten Fidan, "Bu yıl 152 bin 555 ton tohum dağıtımı yaptık. Ayrıca, 112 bin adet domates ve biber fidesi dağıtıldı. Bu tohum ve fidelerin üreticilerimize bereket getirmesini diliyorum." dedi.

Bakanlık Desteklerinin Önemi

Tarla ve Bahçe Bitkileri Daire Başkanı Veyis Yurtkulu ise konuşmasında, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın son yıllardaki başarılı tarımsal politikalarına dikkat çekti. Yurtkulu, 2021-2024 yılları arasında ülke genelinde 410 bin üreticiye 1,4 milyar lira kamu kaynağı tahsis edilerek 1650 projeye destek sağlandığını ve yaklaşık 7 milyon dekar alanda ekim yapıldığını açıkladı. Ayrıca, bu desteklerin sonucunda bitkisel üretimde cumhuriyet tarihinin en yüksek rekoltesine ulaşıldığını da belirtti. 2023 yılında toplam 138 milyon ton sürek üzüm, 2024 yılında ise 137 milyon ton bitkisel üretim yapılmıştır.