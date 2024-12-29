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Nevşehir Merkezli Fuhuş Operasyonunda 12 Gözaltı

Nevşehir'de düzenlenen fuhuş operasyonunda 12 kişi gözaltına alındı, çok sayıda ruhsatsız silah ve para ele geçirildi.

Yayın Tarihi: 29.12.2024 00:31
Güncelleme Tarihi: 29.12.2024 00:31
Nevşehir Merkezli Fuhuş Operasyonunda 12 Gözaltı

Nevşehir'de Fuhuş Operasyonu: 12 Gözaltı

Nevşehir merkezli olarak 6 ilde gerçekleştirilen kapsamlı bir fuhuş operasyonunda 12 şüpheli gözaltına alındı. Operasyon, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Ahlak Büro Amirliği ekiplerinin titiz çalışmaları sonucunda gerçekleştirildi.

Operasyonun Detayları

Fuhşa teşvik, aracılık, yer temini ve zorlama suçlarına yönelik yapılan araştırmalar kapsamında, çok sayıda konaklama kaydı ve 259 tanık ifadesi toplandı. Bu veriler ışığında, Nevşehir, Aksaray, İstanbul, Kocaeli, Antalya ve Tekirdağ'da çeşitli adreslere eş zamanlı operasyonlar düzenlendi.

Ele Geçirilen Malzemeler

Yapılan operasyonda, yabancı uyruklu 12 şüpheli gözaltına alınırken, yüklü miktarda para ve çok sayıda ruhsatsız silah ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Bu operasyon, fuhuşa karşı yürütülen mücadelede önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

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