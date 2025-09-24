Nevşehir Ürgüp Kadıkalesi'nde Kaya Kopması — Çalışma Başlatıldı

Yayın Tarihi: 24.09.2025 09:58
Güncelleme Tarihi: 24.09.2025 10:08
Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde, tüf kayaç oluşumlu Kadıkalesi bölgesinde ana kayadan kopan kaya kütlesi nedeniyle çalışma başlatıldı. Ana kayadan düşen kaya, çelik profillerle desteklenerek yerleşim yerlerine hareketi engellendi ve çeşitli tedbirler uygulandı.

NEVÜ ve Kapadokya Alan Başkanlığı devrede

Çalışmalar, Kapadokya Alan Başkanlığı koordinesinde yürütülüyor. Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Jeoloji Mühendisliği Bölümü öğretim üyeleri, kayaların düştüğü alanda inceleme yaptı. Prof. Dr. İsmail Dinçer gazetecilere, olay öncesinde kayanın düşeceğine dair emarelerin görüldüğünü bildirdi.

Jeolojik yapı ve risk değerlendirmesi

NEVÜ Jeoloji Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. İsmail Dinçer olayın jeolojik nedenlerini şöyle açıkladı: "Bölgenin jeolojik yapısı bu tür kaya düşmeleri için çok elverişli. Jeolojik yapıyı oluşturan tüf olarak adlandırdığımız kayaçlar oldukça yumuşak karakterde ve birtakım düşey kırık ve çatlaklar içeriyor. Dolayısıyla bu mevsim geçişlerinde özellikle sıcaktan soğuğa, soğuktan sıcağa geçişlerde belli bir genleşmeyle denge konumunda olan bloklar hareketlenebiliyor."

Dinçer, çalışmaların sürdüğünü ve ekiplerin bölgede olduğunu belirterek şunları ekledi: "Üniversite olarak biz ve diğer kuruluşlar bölgeye intikal ederek çalışmalara başladık. Olay esnasında düşüp riskli hale gelen ve bazı konutlara oldukça yakın duran büyük kaya bloklarının kaldırılması işlemlerine başladık."

Kapadokya Alan Başkanlığı koordinesinde yürütülen müdahale ve incelemelerin devam ettiği bildirildi.

Akbank ve Yemeksepeti'nden 500 TL İndirim Kampanyası