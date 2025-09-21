Nevşehir Ürgüp'te Kadıkalesi'nden Kaya Parçası Düştü — 19 Kişi Tahliye Edildi

Nevşehir Ürgüp'te Kadıkalesi'nden Kaya Parçası Düştü

Nevşehir'in Ürgüp ilçesi Kayakapı Mahallesi'ndeki tüf kayaç oluşumlu Kadıkalesi'nden kopan kaya kütlesi gece saatlerinde düştü. Kayalarda daha önce tespit edilen çatlak nedeniyle bölgede önlem alındı.

Hasar ve tahliyeler

Kayanın kopması sonucu bölgedeki bir restoran ile yürüyüş yolu zarar gördü. Olayda herhangi bir yaralanma yaşanmazken, çevredeki söz konusu risk nedeniyle üç evde bulunan 19 kişi tedbir amaçlı tahliye edilerek otellere yerleştirildi.

Ürgüp Kaymakamı Ömer Coşkun yazılı açıklamasında şunları kaydetti:

"20 Eylül'de Ürgüp ilçemizin Kadıkalesi mevkisinde yaptığımız incelemelerde ciddi bir risk tespit ettik. Hiç vakit kaybetmeden gerekli talimatları vererek bölgedeki evlerin acilen boşaltılmasını sağladık. Gece saat 01.58'de ana kayadan kopan parçalar ciddi yıkıma yol açtı. Ama çok şükür ki aldığımız hızlı tedbirler sayesinde tek bir vatandaşımızın burnu bile kanamadı. Eğer o evler boşaltılmamış olsaydı, bugün büyük bir felaketle karşı karşıya kalabilirdik. Olay gerçekleştiği anda AFAD, emniyet ve itfaiye ekiplerimiz bölgeye sevk edilerek güvenlik sağlandı. Ayrıca, riskin devam etmesi nedeniyle ana kayanın hemen yakınında bulunan evlerde yaşayan vatandaşlarımızı da başka otellere yerleştirdik. AFAD İl Müdürlüğümüz ve Kapadokya Alan Başkanlığı tarafından hazırlanacak rapor doğrultusunda bundan sonraki süreçteki riskleri değerlendirip tedbirlerimizi ona göre alacağız."

Kaya kütlesinin düştüğü anlar çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Yetkililer, AFAD ve ilgili kurum raporları doğrultusunda bölgedeki risk değerlendirmesinin süreceğini bildirdi.

