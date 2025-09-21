Nevşehir Ürgüp'te Kadıkalesi'nden Kaya Parçası Düştü — 19 Kişi Tahliye Edildi

Nevşehir Ürgüp'te Kadıkalesi'nden kopan kaya düştü; önceden alınan tedbirlerle 19 kişi otellere yerleştirildi, can kaybı yaşanmadı.

Yayın Tarihi: 21.09.2025 17:05
Güncelleme Tarihi: 21.09.2025 17:12
Nevşehir Ürgüp'te Kadıkalesi'nden Kaya Parçası Düştü — 19 Kişi Tahliye Edildi

Nevşehir Ürgüp'te Kadıkalesi'nden Kaya Parçası Düştü

Nevşehir'in Ürgüp ilçesi Kayakapı Mahallesi'ndeki tüf kayaç oluşumlu Kadıkalesi'nden kopan kaya kütlesi gece saatlerinde düştü. Kayalarda daha önce tespit edilen çatlak nedeniyle bölgede önlem alındı.

Hasar ve tahliyeler

Kayanın kopması sonucu bölgedeki bir restoran ile yürüyüş yolu zarar gördü. Olayda herhangi bir yaralanma yaşanmazken, çevredeki söz konusu risk nedeniyle üç evde bulunan 19 kişi tedbir amaçlı tahliye edilerek otellere yerleştirildi.

Ürgüp Kaymakamı Ömer Coşkun yazılı açıklamasında şunları kaydetti:

"20 Eylül'de Ürgüp ilçemizin Kadıkalesi mevkisinde yaptığımız incelemelerde ciddi bir risk tespit ettik. Hiç vakit kaybetmeden gerekli talimatları vererek bölgedeki evlerin acilen boşaltılmasını sağladık. Gece saat 01.58'de ana kayadan kopan parçalar ciddi yıkıma yol açtı. Ama çok şükür ki aldığımız hızlı tedbirler sayesinde tek bir vatandaşımızın burnu bile kanamadı. Eğer o evler boşaltılmamış olsaydı, bugün büyük bir felaketle karşı karşıya kalabilirdik. Olay gerçekleştiği anda AFAD, emniyet ve itfaiye ekiplerimiz bölgeye sevk edilerek güvenlik sağlandı. Ayrıca, riskin devam etmesi nedeniyle ana kayanın hemen yakınında bulunan evlerde yaşayan vatandaşlarımızı da başka otellere yerleştirdik. AFAD İl Müdürlüğümüz ve Kapadokya Alan Başkanlığı tarafından hazırlanacak rapor doğrultusunda bundan sonraki süreçteki riskleri değerlendirip tedbirlerimizi ona göre alacağız."

Kaya kütlesinin düştüğü anlar çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Yetkililer, AFAD ve ilgili kurum raporları doğrultusunda bölgedeki risk değerlendirmesinin süreceğini bildirdi.

Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde tüf kayaç oluşumlu Kadıkalesi'nden kopan kaya kütlesi düştü. Kayalarda...

Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde tüf kayaç oluşumlu Kadıkalesi'nden kopan kaya kütlesi düştü. Kayalarda oluşan çatlağın tespit edilmesinin ardından çevresinde tedbir alınan Kayakapı Mahallesi'ndeki Kadıkalesi'nden kopan kaya parçası gece düştü.

Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde tüf kayaç oluşumlu Kadıkalesi'nden kopan kaya kütlesi düştü. Kayalarda...

İLGİLİ HABERLER

TCMB'den Esnafa Müjde: Banka Kartı POS Komisyonu %1,04'e Düştü

Ziraat Bankası'ndan Rekor Promosyon: Eğitim Personeline 81.500 TL + 1.000 TL

EYT Uyarısı: 2026'ya Erteleyenleri Bekleyen Maaş Şoku

Akbank'tan Emeklilere Rekor Promosyon: 30.000 TL'ye Kadar Nakit Fırsatı (Eylül 2025)

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Erdoğan: Trump Görüşmesi Bölgedeki Savaşların Durdurulmasına Katkı Sağlayacak
2
KADEM'in Kadın Girişimcileri TEKNOFEST Standında
3
SANCAR SİDA envantere girdi — Mavi Vatan güvenliğinde görev başı
4
Beykoz'da 4. Yırtıcı Göçü Gözlem Etkinliği: Kartal, Şahin ve Atmaca Uçuşu İzledi
5
CHP 22. Olağanüstü Kurultayı: 60 kişilik PM ve 15 kişilik YDK belli oldu
6
Bayrampaşa Başkan Vekilliği Krizi: Özdemir 'İbrahim Akın Seçildi'
7
Kassam Tugayları: Cibaliya'da 1 İsrail Askeri Keskin Nişancı Ateşiyle Vuruldu

5.000 TL Doğum Yardımı Yatacak — Gözler Aile Bakanlığı'nda

Tekfen Vakfı 2025-2026 Burs Başvuruları: 22 Eylül'de Başlıyor

Garanti BBVA'dan Eylül Fırsatı: Prim İadesiyle 5.000 TL'ye Varan Bonus

Akbank'tan Emeklilere Rekor Promosyon: 30.000 TL'ye Kadar Nakit Fırsatı (Eylül 2025)

İstanbul İcra İhalelerinde Toyota C-HR ve Nissan Juke Uygun Fiyatla Satışta

Süt Fiyatlarına Yeni Ayar: Çiğ Süt Tavsiye Fiyatı 19,60 TL

Adana ve Antalya'da Cebinizi Sarsan Zamlar: Ekmek, Ulaşım ve Kreş Ücretlerinde Yeni Düzenleme

Ziraat Bankası'ndan Rekor Promosyon: Eğitim Personeline 81.500 TL + 1.000 TL

Türkiye Finans'tan Velilere: 1 Milyon TL'ye Vade Farksız Taksit ve Binlerce TL Bonus

EYT Uyarısı: 2026'ya Erteleyenleri Bekleyen Maaş Şoku

Kademeli Emeklilik 2027: İsa Karakaş Tarih ve Formülü Açıkladı

TCMB'den Esnafa Müjde: Banka Kartı POS Komisyonu %1,04'e Düştü