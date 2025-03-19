Nevşehir ve Kırıkkale'de İsrail Saldırıları Protesto Edildi

Nevşehir ve Kırıkkale'de, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına karşı protesto gösterileri düzenlendi. Sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlar seslerini yükseltti.

Yayın Tarihi: 19.03.2025 22:44
Güncelleme Tarihi: 19.03.2025 23:02
Nevşehir ve Kırıkkale'de İsrail Saldırıları Protesto Edildi

Nevşehir ve Kırıkkale'de, İsrail'in Gazze Şeridi’ne düzenlediği saldırılara karşı protestolar gerçekleştirildi. Geçtiğimiz günlerde ateşkesi yeniden ihlal ederek 400’den fazla sivilin hayatını kaybetmesine sebep olan saldırılar, şehirlerin sokaklarını dolduran kalabalıklarca kınandı.

Nevşehir Külliyesi Hacı Süleyman Köybaşı Camisi önünde bir araya gelen sivil toplum kuruluşu üyeleriyle vatandaşlar, Filistin'e Destek Platformu eşliğinde İsrail aleyhine sloganlar attı. Platform adına konuşan Harun Öcal, İsrail’in uzun yıllardır Filistin’de gerçekleştirdiği zulümlerin bir insanlık ayıbı olduğunu ifade etti. Öcal, “Siyonistlerin saldırıları sonucu bugüne kadar yüz binlerce masum Filistin halkı, çocuk, kadın, yaşlı ayrımı gözetmeksizin şehit edilmiştir. Sadece son 15 ayda 60 binden fazla sivil katledilmiştir.” şeklinde konuştu.

Öcal, İsrail’in ateşkesi tek taraflı olarak bozmasının yeni bir insanlık suçu olduğunu vurgulayarak, “BM ve Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin aldığı tüm kararların işgalci İsrail tarafından tanınmadığı aşikar. Saldırılara devam eden İsrail’i durduracak somut adımlar atılmasını bekliyoruz.” dedi.

Kırıkkale'de de benzer bir protesto düzenlendi. Teravih namazının ardından Nur Camisi’nin bahçesinde toplanan sivil toplum kuruluşu üyeleri, ellerinde Türk ve Filistin bayraklarıyla destek gösterisi yaptı. Grup adına konuşan Yusuf Bayraktar, “Filistin direnişine yapılan bu saldırılar, İsrail’in yeni bir katliam gerçekleştirmek üzere olduğunu gösteriyor. Bizler meydanları terk etmeyeceğiz, İsrail’in işgal ve terör politikalarına karşı durmaya devam edeceğiz.” dedi.

Her iki etkinlik, katılımcıların yaptığı duaların ardından sona erdi.

Nevşehir ve Kırıkkale'de, ateşkesi yeniden bozarak Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda...

Nevşehir ve Kırıkkale'de, ateşkesi yeniden bozarak Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 400'den fazla sivilin hayatını kaybetmesine neden olan İsrail protesto edildi. Kırıkkale'de teravih namazı sonrası Nur Camisi'nin bahçesinde toplanan sivil toplum kuruluşu üyeleri ile vatandaşlar, ellerindeki Türk ve Filistin bayraklarıyla İsrail aleyhine sloganlar attı.

Nevşehir ve Kırıkkale'de, ateşkesi yeniden bozarak Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda...

Nevşehir ve Kırıkkale'de, ateşkesi yeniden bozarak Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 400'den fazla sivilin hayatını kaybetmesine neden olan İsrail protesto edildi. Kırıkkale'de teravih namazı sonrası Nur Camisi'nin bahçesinde toplanan sivil toplum kuruluşu üyeleri ile vatandaşlar, ellerindeki Türk ve Filistin bayraklarıyla İsrail aleyhine sloganlar attı.

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