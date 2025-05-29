Nevzat Yıldırım'dan İstanbul'a Duygusal Bir Yolculuk: 'İstanbul'u Sevmek' Sergisi

Nevzat Yıldırım'ın 'İstanbul'u Sevmek' Sergisi Sanatseverlerle Buluştu

Akademisyen ve fotoğraf sanatçısı Dr. Nevzat Yıldırım, şehrin ikonik tarihi yapılarına odaklanan 'İstanbul'u Sevmek' sergisini, Türkiye Fotoğraf Vakfı (TFV) Sanat Galerisi'nde sanatseverlerle buluşturdu. Ziyarete açılan sergide Yıldırım'ın 20 eseri yer alıyor.

'İstanbul'a Duyulan Derin Aşkın Dışavurumu'

Etkinlik öncesi AA muhabirine konuşan Yıldırım, serginin uzun yıllara dayanan bir İstanbul sevgisinin ve kadim şehre duyulan aidiyet hissinin dışavurumu olduğunu ifade etti. Sanatçı, 'İstanbul'u Sevmek' temasının şehre bağlılığının görsel bir ifadesi olduğunu belirterek, "İstanbul, metropol bir şehir olarak dünyanın her yerinde tanınıyor. Tarihi, doğal ve kültürel zenginliğiyle, içinden deniz geçen ve tarihin canlı bir şahidi olarak yüzyıllarca farklı medeniyetlere ev sahipliği yaptı. Bu nedenle, İstanbul'un ikonik yapılarının alışılmış sahnelerden çok farklı mevsimsel etkilerle çekilmiş karelerini bir araya getirdim." dedi.

Sanatın Diliyle İstanbul'un Zenginliklerini Dünya Kamuoyuna Taşımak İstiyorum

Yıldırım, İstanbul'un uluslararası imajının sanatsal düzeyde yeterince temsil edilmediğine dikkat çekerek, "İstanbul'u görseller üzerinden arattığınızda, şehir ruhunu yansıtmaktan uzak görüntüler çıkıyor. Oysa İstanbul, çok derin bir kültüre sahip. Bu nedenle, sergiyi yurt dışında da açıp, yalnızca İstanbul'a özgü duyguları sanatın diliyle göstermek istiyorum." ifadelerini kullandı.

Şehri Anlamanın Yolu: Yürümek

Yıldırım, İstanbul'u kısa ziyaretlerle anlamanın zor olduğunu vurgulayarak, "Burası çok katmanlı bir kent. Bu estetik fotoğraflarla görülen rafine anlatım, şehri keşfetmek isteyenler için rehber olabilir. İstanbul'u Üsküdar Salacak'ta ya da Fatih Suriçi'nin tarihi sokaklarında yürüyerek keşfetmek ayrı bir güzellik." dedi.

Küratörden Önemli Açıklamalar

Serginin küratörü Prof. Ozan Bilgiseren, projenin uzun süredir hayata geçirilmek istendiğini ifade ederek, "Yıldırım'ın fotoğrafları, hem estetik hem de içerik açısından son derece güçlü. Bu kareler, kentin belleğine dair önemli kayıtlar." dedi.

Gençler İçin İlham Kaynağı Olabilir

Bilgiseren, İstanbul'un gelecekte nasıl anılacağına dair fotoğraflanmasının önemine vurgu yaparak, "Genç kuşakların da düzenli ve bilinçli olarak fotoğraf üretmesi gerekiyor. Bu sergi gençler için de ilham olabilir." şeklinde konuştu.

Sergi Bir Ay Süresince Görülebilecek

Serginin açılışında, sanatçı Yıldırım ile küratör Bilgiseren'in katılımıyla bir söyleşi gerçekleştirildi. Katılımcılara, Yıldırım'ın 'İstanbul Kültür ve Edebiyat Atlası' isimli kitabı da hediye edildi. Sergi, haziran sonuna kadar gezilebilecek. Açılışa, TFV Başkanı Murat Aydın, FOTON Derneği Kurucu Üyesi Ahmet Tanın Helvacı ve sanatseverlerin yanı sıra birçok davetli katıldı.

Akademisyen ve fotoğraf sanatçısı Dr. Nevzat Yıldırım'ın, şehrin ikonik özellikli tarihi yapılarına odaklanan "İstanbul'u Sevmek" sergisi izlenime sunuldu. Türkiye Fotoğraf Vakfı (TFV) Sanat Galerisi'nde ziyarete açılan sergide, sanatçının 20 eseri yer alıyor.

Akademisyen ve fotoğraf sanatçısı Dr. Nevzat Yıldırım'ın, şehrin ikonik özellikli tarihi yapılarına odaklanan "İstanbul'u Sevmek" sergisi izlenime sunuldu. Türkiye Fotoğraf Vakfı (TFV) Sanat Galerisi'nde ziyarete açılan sergide, sanatçının 20 eseri yer alıyor.