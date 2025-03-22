New Mexico'daki Silahlı Saldırıda 3 Ölü, 14 Yaralı

New Mexico'da bir parkta gerçekleşen silahlı saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti, 14 kişi yaralandı.

Yayın Tarihi: 22.03.2025 20:32
Güncelleme Tarihi: 22.03.2025 20:32
New Mexico'daki Silahlı Saldırıda 3 Ölü, 14 Yaralı

New Mexico'da Parkta Trajik Silahlı Saldırı

ABD'nin New Mexico eyaletinin Las Cruces ilçesinde, bir parkta meydana gelen silahlı saldırı sonrasında 3 kişi hayatını kaybetti, 14 kişi ise yaralandı. Olay, yerel saatle 10.00'da, kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından gerçekleştirildi.

Olayın Ayrıntıları ve Soruşturma

Polis, saldırıda yaralanan 14 kişiyi sağlık kuruluşlarına sevk ettiklerini açıkladı. Saldırının tekrar yaşanmaması için bölgedeki güvenlik güçleri, olayla ilgili detaylı bir soruşturma başlattı. Saldırıya tanıklık edenlerin polisle bilgi paylaşımında bulunmaları istendi.

Las Cruces Hakkında Bilgi

Las Cruces, ABD'nin Meksika sınırının yaklaşık 66 kilometre kuzeyinde, Chihuahuan Çölü’nün kenarında yer almaktadır. Bu trajik olay, bölgedeki güvenlik endişelerini bir kez daha gündeme getirdi.

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