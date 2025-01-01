New Orleans'taki Araçlı Saldırının Şüphelisi 42 Yaşındaki Shamsud Din Jabbar

New Orleans'ta Korkunç Araçlı Saldırı

ABD'nin Louisiana eyaletinin New Orleans şehrinde bir aracın kalabalığa dalmasıyla sonuçlanan olayda hayatını kaybedenlerin sayısı 10'a, yaralı sayısı ise 35'e yükseldi. Saldırının faili olarak tespit edilen 42 yaşındaki Shamsud Din Jabbar isimli ABD vatandaşı, Teksas eyaletinden geldiği bildirildi.

FBI Açıklamada Bulundu

Federal Soruşturma Bürosu (FBI) olaya dair detayları paylaştı. Jabbar'ın kiralanmış bir kamyonetle saldırıyı gerçekleştirdiği ve araçta DEAŞ bayrağı bulunduğu ifade edildi. Ayrıca, aracın ve çevresinin silah ve el yapımı patlayıcılarla dolu olduğu öğrenildi. FBI, patlayıcıların işlevsel olup olmadığını kontrol ettiklerini ve gerekiyorsa etkisiz hale getirileceğini açıkladı.

Olayın Ciddiyeti ve Tepkiler

New Orleans polisi, meydana gelen saldırının ardından derhal harekete geçerek Jabbar ile çatışmaya girdi. Saldırgan olay yerinde hayatını kaybetti. Louisiana Eyalet Valisi Jeff Landry, olayı "korkunç bir şiddet eylemi" olarak tanımlayarak kurbanlar için dua edilmesini istedi.

New Orleans Belediye Başkanı LaToya Cantrell ise, "Şehrimiz bir terör saldırısından etkilendi" diyerek olayın ayrıntılı bir şekilde soruşturulduğunu dile getirdi.

FBI ve Soruşturma Gelişmeleri

FBI'dan yapılan son açıklamada, bu olayın bir terör saldırısı olarak değerlendirileceği belirtildi. Ancak, başta olan FBI Özel Ajan Yardımcısı Alethea Duncan, başlangıçta olayın terör saldırısı olmadığını söylemiş fakat el yapımı patlayıcıların bulunmuş olması, soruşturmanın seyrini değiştirmiştir.