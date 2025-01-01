DOLAR
35,36 0,02%
EURO
36,62 0,16%
ALTIN
2.983,35 -0,32%
BITCOIN
3.335.166,65 -0,76%

New Orleans'taki Araçlı Saldırının Şüphelisi 42 Yaşındaki Shamsud Din Jabbar

New Orleans'taki araçlı saldırının faili Shamsud Din Jabbar olarak açıklandı. Olayda 10 kişi hayatını kaybetti, 35 kişi yaralandı.

Yayın Tarihi: 01.01.2025 21:41
Güncelleme Tarihi: 01.01.2025 21:41
New Orleans'taki Araçlı Saldırının Şüphelisi 42 Yaşındaki Shamsud Din Jabbar

New Orleans'ta Korkunç Araçlı Saldırı

ABD'nin Louisiana eyaletinin New Orleans şehrinde bir aracın kalabalığa dalmasıyla sonuçlanan olayda hayatını kaybedenlerin sayısı 10'a, yaralı sayısı ise 35'e yükseldi. Saldırının faili olarak tespit edilen 42 yaşındaki Shamsud Din Jabbar isimli ABD vatandaşı, Teksas eyaletinden geldiği bildirildi.

FBI Açıklamada Bulundu

Federal Soruşturma Bürosu (FBI) olaya dair detayları paylaştı. Jabbar'ın kiralanmış bir kamyonetle saldırıyı gerçekleştirdiği ve araçta DEAŞ bayrağı bulunduğu ifade edildi. Ayrıca, aracın ve çevresinin silah ve el yapımı patlayıcılarla dolu olduğu öğrenildi. FBI, patlayıcıların işlevsel olup olmadığını kontrol ettiklerini ve gerekiyorsa etkisiz hale getirileceğini açıkladı.

Olayın Ciddiyeti ve Tepkiler

New Orleans polisi, meydana gelen saldırının ardından derhal harekete geçerek Jabbar ile çatışmaya girdi. Saldırgan olay yerinde hayatını kaybetti. Louisiana Eyalet Valisi Jeff Landry, olayı "korkunç bir şiddet eylemi" olarak tanımlayarak kurbanlar için dua edilmesini istedi.

New Orleans Belediye Başkanı LaToya Cantrell ise, "Şehrimiz bir terör saldırısından etkilendi" diyerek olayın ayrıntılı bir şekilde soruşturulduğunu dile getirdi.

FBI ve Soruşturma Gelişmeleri

FBI'dan yapılan son açıklamada, bu olayın bir terör saldırısı olarak değerlendirileceği belirtildi. Ancak, başta olan FBI Özel Ajan Yardımcısı Alethea Duncan, başlangıçta olayın terör saldırısı olmadığını söylemiş fakat el yapımı patlayıcıların bulunmuş olması, soruşturmanın seyrini değiştirmiştir.

İLGİLİ HABERLER

Mesai Bitimine Kadar Müddeti Var! e-Devlet'e Girmeyenler Destekten Faydalanamayacak

Yılbaşı Kredisi Yağmuru: Giden Eli Boş Dönmeyecek

2.250 TL- 15.000 TL destek açıklandı! Yeni yılda bu tutarlar ödenecek

Şubat Ayında Kişi Başı 2500 TL Destek Müjdesi! Yeni Yılın Yeni Desteği Açıklandı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Karadağ'da Silahlı Saldırıda En Az 7 Kişi Hayatını Kaybetti
2
Samsun'da Polisten Kaçan Kamyonet Tarlaya Sıçradı: 5 Yaralı
3
Bursa'da Kaçak Kazı Operasyonunda 7 Şüpheli Yakalandı
4
New Orleans'taki Araçlı Saldırının Şüphelisi 42 Yaşındaki Shamsud Din Jabbar
5
Sosyal Medyada Yangın Provokasyonuna Ceza
6
Yoon Suk Yeol, Görevden Uzaklaştırıldığı Güney Kore'de 'Sonuna Kadar Mücadele Edeceğim' Dedi
7
Sağlık Bakanlığı'ndan Gazze'deki Hastane Müdürü İçin Serbest Bırakılma Çağrısı

Yeni Yıla 1 Kala Toplu Taşıma Ücretlerine Zam Geliyor

Yılbaşı Kredisi Yağmuru: Giden Eli Boş Dönmeyecek

Yılbaşı Hediyesi: Kart Sahiplerine 800 TL Chip-Para Fırsatı

Mesai Bitimine Kadar Müddeti Var! e-Devlet'e Girmeyenler Destekten Faydalanamayacak

Bu araçları almak isteyene ÖTV muafiyeti! Fiyatlar yerin dibine girecek

Asgari Ücrette Yeni Dönem: Bankacılık Sektöründe Zamlar Belli Oldu

Şubat Ayında Kişi Başı 2500 TL Destek Müjdesi! Yeni Yılın Yeni Desteği Açıklandı

2.250 TL- 15.000 TL destek açıklandı! Yeni yılda bu tutarlar ödenecek

2025'te Milli Emlak İhaleleri: Hakkari'den İzmir'e Yatırım Fırsatları

Yeni Yıla 1 Gün Kala O Ücretlere Büyük Zam Geliyor!

Yeni yıl öncesi son promosyon zammı! Yapı Kredi kolları 76 bin lira için sıvadı

Alkol ve Sigaraya DEV Zam: Tüketicileri Şoke Edecek Gelişmeler