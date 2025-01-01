New Orleans'taki Terör Saldırısında 10 Kişi Hayatını Kaybetti, 35 Yaralı

New Orleans'ta Kanlı Gece: Araç Kalabalığa Daldı

ABD'nin New Orleans kentinde bir aracın kalabalığa dalması sonucu 10 kişi yaşamını yitirdi, en az 35 kişi yaralandı. Olay, yılbaşı kutlamalarının yapıldığı Bourbon Caddesi'nde 03:15'te meydana geldi.

Bölgeye Hızla Müdahale

New Orleans polisi, aracın kalabalığın içine doğru hızla girdiğini ve sürücünün olaydan sonra çevreye ateş açarak iki polis memurunu vurduğunu aktardı. CNN kaynağının bildirdiğine göre, bölgedeki acil durum yetkilileri olayı "kitlesel bir can kaybı" olarak nitelendirdi.

Başkan Biden Bilgilendirildi

Beyaz Saray, ABD Başkanı Joe Biden'ın olayla ilgili bilgilendirildiğini ve New Orleans Belediye Başkanı LaToya Cantrell ile irtibat halinde olduğunu açıkladı. FBI, olayın terör saldırısı olarak değerlendirileceğini belirtti.

Bourbon Caddesi Uyarıları ve Soruşturma

New Orleans Polisi Komiseri Anne Kirkpatrick, "Bu çok kasıtlı bir davranıştı. Bu adam mümkün olduğunca çok sayıda insanı ezmeye çalışıyordu" ifadeleriyle olayın ciddiyetini vurguladı. NOLA Ready kurumu, yaralıların beş hastaneye kaldırıldığını ve bölgeden uzak durulması gerektiğine dair uyarılarda bulundu.

Görgü Tanıkları Olayı Anlatıyor

Görgü tanıkları, yılbaşı gecesi kutlamalarının dehşete dönüştüğünü belirtti. Kevin Garcia, "Gördüğüm tek şey, kamyonun kalabalığa çarpmasıydı," derken, Whit Davis ise herkesin panik içinde kaçtığını anlattı.