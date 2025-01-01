DOLAR
35,15 0,62%
EURO
36,47 0,16%
ALTIN
2.965,75 0,27%
BITCOIN
3.308.833,93 -0,56%

New Orleans'taki Terör Saldırısında 10 Kişi Hayatını Kaybetti, 35 Yaralı

Bourbon Caddesi'nde bir aracın kalabalığa dalması sonucu 10 kişi öldü, 35 kişi yaralandı. Olayın terör saldırısı olarak değerlendirildiği bildirildi.

Yayın Tarihi: 01.01.2025 18:18
Güncelleme Tarihi: 01.01.2025 18:18
New Orleans'taki Terör Saldırısında 10 Kişi Hayatını Kaybetti, 35 Yaralı

New Orleans'ta Kanlı Gece: Araç Kalabalığa Daldı

ABD'nin New Orleans kentinde bir aracın kalabalığa dalması sonucu 10 kişi yaşamını yitirdi, en az 35 kişi yaralandı. Olay, yılbaşı kutlamalarının yapıldığı Bourbon Caddesi'nde 03:15'te meydana geldi.

Bölgeye Hızla Müdahale

New Orleans polisi, aracın kalabalığın içine doğru hızla girdiğini ve sürücünün olaydan sonra çevreye ateş açarak iki polis memurunu vurduğunu aktardı. CNN kaynağının bildirdiğine göre, bölgedeki acil durum yetkilileri olayı "kitlesel bir can kaybı" olarak nitelendirdi.

Başkan Biden Bilgilendirildi

Beyaz Saray, ABD Başkanı Joe Biden'ın olayla ilgili bilgilendirildiğini ve New Orleans Belediye Başkanı LaToya Cantrell ile irtibat halinde olduğunu açıkladı. FBI, olayın terör saldırısı olarak değerlendirileceğini belirtti.

Bourbon Caddesi Uyarıları ve Soruşturma

New Orleans Polisi Komiseri Anne Kirkpatrick, "Bu çok kasıtlı bir davranıştı. Bu adam mümkün olduğunca çok sayıda insanı ezmeye çalışıyordu" ifadeleriyle olayın ciddiyetini vurguladı. NOLA Ready kurumu, yaralıların beş hastaneye kaldırıldığını ve bölgeden uzak durulması gerektiğine dair uyarılarda bulundu.

Görgü Tanıkları Olayı Anlatıyor

Görgü tanıkları, yılbaşı gecesi kutlamalarının dehşete dönüştüğünü belirtti. Kevin Garcia, "Gördüğüm tek şey, kamyonun kalabalığa çarpmasıydı," derken, Whit Davis ise herkesin panik içinde kaçtığını anlattı.

İLGİLİ HABERLER

Yılbaşı Hediyesi: Kart Sahiplerine 800 TL Chip-Para Fırsatı

2.250 TL- 15.000 TL destek açıklandı! Yeni yılda bu tutarlar ödenecek

Bu araçları almak isteyene ÖTV muafiyeti! Fiyatlar yerin dibine girecek

Yeni Yıla 1 Kala Toplu Taşıma Ücretlerine Zam Geliyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Gök Vatanın 'Demir Kartalları' Yeni Yıla Nöbette Girdi
2
Bursa'da Tekne Alabora Oldu: Balıkçı Hasan Özışık Hayatını Kaybetti
3
Gebze'de İnşaatın 1. Katından Düşen Kadın Hastaneye Kaldırıldı
4
Libya, 2025'te Hac İbadiyeti İçin Masrafları Üstleniyor
5
Ataşehir'de Silahlı Yaralama Olayında 2 Kardeş Tutuklandı
6
Belgrad Ormanı'nda Hızlı Geçiş Sistemi (HGS) Dönemi Başladı
7
Kayseri'de Çaydanlıkla Darbe: Zanlı Tutuklandı

Yeni Yıla 1 Kala Toplu Taşıma Ücretlerine Zam Geliyor

Yılbaşı Kredisi Yağmuru: Giden Eli Boş Dönmeyecek

Yılbaşı Hediyesi: Kart Sahiplerine 800 TL Chip-Para Fırsatı

Mesai Bitimine Kadar Müddeti Var! e-Devlet'e Girmeyenler Destekten Faydalanamayacak

Bu araçları almak isteyene ÖTV muafiyeti! Fiyatlar yerin dibine girecek

Asgari Ücrette Yeni Dönem: Bankacılık Sektöründe Zamlar Belli Oldu

Şubat Ayında Kişi Başı 2500 TL Destek Müjdesi! Yeni Yılın Yeni Desteği Açıklandı

2.250 TL- 15.000 TL destek açıklandı! Yeni yılda bu tutarlar ödenecek

2025'te Milli Emlak İhaleleri: Hakkari'den İzmir'e Yatırım Fırsatları

Yeni Yıla 1 Gün Kala O Ücretlere Büyük Zam Geliyor!

Yeni yıl öncesi son promosyon zammı! Yapı Kredi kolları 76 bin lira için sıvadı

Alkol ve Sigaraya DEV Zam: Tüketicileri Şoke Edecek Gelişmeler