New York belediye başkanını seçiyor: Mamdani, Cuomo, Sliwa

ABD’nin New York şehrinde milyonlarca seçmen, yeni belediye başkanını belirlemek üzere sandık başına gitti. Yarış, Demokrat Sosyalist aday Zohran Mamdani, bağımsız aday eski Vali Andrew Cuomo ve Cumhuriyetçi aday Curtis Sliwa arasında geçiyor. Seçim günü tartışmaların odağında Donald Trump’ın Mamdani hakkında yaptığı sert açıklamalar ve artan güvenlik önlemleri yer aldı.

Sandıklar açıldı, katılım yüksek bekleniyor

Demokratların kalesi olarak tanımlanan şehirde sandıklar, yerel saatle 06.00’da açıldı ve 21.00’de kapanacak. Oy verme işlemi bin 200'den fazla seçim merkezinde yapılıyor. New York Seçim Kurulu, seçime katılım oranının son yılların en yükseği olabileceğini açıkladı. Yetkililer, oy sayımının sabaha kadar sürebileceğini ve sonucun gece yarısından önce netleşmesinin zor olduğunu belirtti.

"Zamanımız geldi" — Mamdani'nin mesajı

Queens’te eşiyle oy kullanmaya gelen Zohran Mamdani, halka değişim çağrısı yaparak, "New Yorklular her yıl artan kiralarla, geciken otobüslerle ve şehir dışına taşınmak zorunda kalmakla yaşamak istemiyor" dedi. Kampanyasının merkezine uygun fiyatlı konut, ücretsiz toplu ulaşım ve gelir adaleti projelerini koyan Mamdani, seçilmesi halinde bu politikaları "halkın yetkisiyle" uygulayacağını vurguluyor.

Trump'ın saldırgan sözleri ve tehdit iddiaları

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından Mamdani'yi hedef alarak, "Kanıtlanmış ve kendini Yahudi düşmanı olarak tanımlayan Zohran Mamdani’ye oy veren her Yahudi aptaldır" ifadelerini paylaştı. Seçim sabahı Trump ayrıca "Mamdani kazanırsa New York’un federal fonları kesilecek" şeklinde bir açıklamada bulunmuş, bu sözler tartışma yaratmıştı. Mamdani ise bu tehditlere karşı, "Başkanın tehditleri kanun değildir. Biz halkın iradesiyle hareket edeceğiz" yanıtını verdi. Trump ayrıca New Yorkluları eski Vali Cuomo'ya oy vermeye çağırdı; bu çağrı Demokrat taban içinde tepki topladı.

Oy merkezlerinde güvenlik artırıldı

New Jersey’de sabah saatlerinde bazı oy kullanma merkezlerine yönelik bomba tehdidinin ardından New York’ta güvenlik önlemleri sıkılaştırıldı. New York Polis Departmanı (NYPD), özellikle Queens, Brooklyn ve Bronx bölgelerinde yoğun güvenlik tedbirleri alındığını duyurdu.

Cuomo sessiz, sahada destek yoğun

Bağımsız aday Andrew Cuomo, seçim günü basın toplantısı düzenlemedi; ancak kampanya ekibi Manhattan ve Staten Island’da yoğun saha çalışması yürüttü. Cuomo yaz boyunca mitinglerde Mamdani’nin politikalarını "gerçekçi olmayan popülist vaatler" olarak nitelendirmişti. Analistler, Cuomo’nun özellikle yaşlı seçmen ve iş dünyasından aldığı desteğin onu yarışta güçlü tuttuğunu belirtiyor.

