New York Belediyesi 650 Milyon Dolarla Evsizlik ve Akıl Hastalıklarıyla Mücadele Edecek

New York, evsizlik ve akıl hastalıkları ile mücadele için 5 yıl içinde 650 milyon dolar ayıracak.

Yayın Tarihi: 10.01.2025 10:21
Güncelleme Tarihi: 10.01.2025 10:21
New York Belediyesi 650 Milyon Dolarla Evsizlik ve Akıl Hastalıklarıyla Mücadele Edecek

New York Belediyesi 650 Milyon Dolar Yatırım Yapacak

ABD'nin New York kentinde belediye, evsizlik ve akıl hastalıklarıyla mücadele adına önemli bir adım atıyor. Belediye Başkanı Eric Adams, yıllık konuşmasında önümüzdeki 5 yıl içerisinde 650 milyon dolarlık fon sağlanacağını duyurdu.

Evsizlik ve Akıl Hastalığına Yönelik Çalışmalar Hızlanıyor

Adams, sokaklarda yaşayan ve akıl hastalığı olan bireylerin hastaneye yatırılmasının kolaylaştırılması için yürütülen eyalet yasası çalışmalarını hızlandıracaklarını belirtti. Bu yeni finansmanın, metrolarda yaşayan ve ciddi akıl hastalığı ile mücadele eden New Yorklulara yönelik destek sunmayı genişleteceğini ifade etti.

Polis Devriye Sayısı Artacak

Başkan Adams, son dönemlerde artan rastgele şiddet olaylarına dikkat çekerek, metrolarda devriye gezen polis sayısının artırılacağını da aktardı.

Sığınaklar ve Yeni Psikiyatri Merkezi

Belediye Başkan Yardımcısı Anne Williams-Isom, yeni fonun büyük bir kısmının şehrin "güvenli sığınak" olarak adlandırdığı barınaklarda 900 ek yatak ve evsiz çocuklar ile gençler için 100 yeni yatak sağlamak amacıyla kullanılacağını açıkladı. Ayrıca, sosyal yardım faaliyetlerinin genişletileceği ve hastaneden taburcu olduktan sonra kalacak yerleri olmayan akıl hastaları için yeni bir psikiyatri merkezi açılacağı da belirtildi.

Yetkililerin açıklamalarına göre, New York sokaklarında ve metrolarında yaşayan evsiz sayısının, artan kiralar ve kentin barınma sistemi nedeniyle 2024 yılında önemli ölçüde artması bekleniyor.

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