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New York Borsası Düşüşle Kapandı

New York borsasında Dow Jones ve S&P 500 endeksleri değer kaybetti. Tahvil faizlerindeki artış hisseleri olumsuz etkiledi.

Yayın Tarihi: 23.10.2024 23:30
Güncelleme Tarihi: 23.10.2024 23:30
New York Borsası Düşüşle Kapandı

New York Borsası Düşüşle Kapatıldı

New York borsası, kapanış saatinde önemli bir değer kaybı yaşayarak günü düşüşle tamamladı.

Endekslerdeki Durum

Kapanışta, Dow Jones endeksi 400 puanın üzerinde bir kayıpla %0,96 azalarak 42.514,95 puana geriledi. S&P 500 endeksi ise %0,92 düşüşle 5.797,42 puana, Nasdaq endeksi de %1,6 kayıpla 18.276,65 puana indi.

Tahvil Faizleri ve Ticaret Üzerindeki Etkisi

ABD'de hazine tahvili faizlerindeki artış, hisse senetleri üzerinde baskı oluşturarak negatif bir seyre neden oldu. 10 yıl vadeli hazine tahvili faizi gün içinde %4,26 ile temmuz ayından bu yana en yüksek seviyeye ulaşırken, sonrasında %4,24 seviyesine geriledi.

Mortgage ve Konut Satışları Durumu

30 yıl vadeli mortgage için ortalama faiz oranı geçen haftayı %6,52 ile kapatırken, mortgage başvuruları temmuzdan beridir en düşük seviyeye düştü. Eylülde ikinci el konut satışları %1 azaldı ve medyan konut fiyatı üst üste 15. ayda yıllık bazda %0,4 arttı.

Kurumsal Performanslar

Bugün bilançosunu açıklayan Boeing, üçüncü çeyrekte 6 milyar dolardan fazla zarar bildirdi ve hisseleri %2 civarında düştü. Coca-Cola'nın geliri %1 azalmış olmasına rağmen piyasa beklentisinin üzerinde gerçekleşti. Ancak McDonald's hisseleri, ürünlerinde koli basili bakterisi tespit edilmesi nedeniyle %5'in üzerinde geriledi.

Teknoloji Hisselerindeki Değer Kaybı

Teknoloji hisseleri de önemli değer kayıpları yaşadı. Meta'nın hisseleri %3,2, Nvidia'nın hisseleri %2,8, Amazon'un hisseleri %2,6, Apple'ın hisseleri %2,2 ve Alphabet'in hisseleri %1,4 düştü.

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