New York Borsasında Durgun Seyir!

New York Borsası Karışık Kapanış Yaptı

New York borsası, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikası kararları ve yoğun makroekonomik veri akışı ile büyük teknoloji şirketlerinin bilanço sonuçlarının gündemde olduğu bir işlem gününü karışık bir seyirle tamamladı.

Endekslerin Durumu

Kapanış itibarıyla Dow Jones endeksi %0,12 düşerek 40.539,93 puana gerilerken, S&P 500 endeksi %0,08 artışla 5.463,56 puana ve Nasdaq endeksi %0,07 artarak 17.370,33 puana ulaşmıştır.

Yatırımcıların Beklentileri

ABD'de yatırımcıların dikkatleri, yarın başlayacak olan ve Çarşamba günü sonuçları açıklanacak Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısına yöneldi. Fed'in bu toplantıda faiz oranlarını sabit bırakması bekleniyor. Ancak analistler, enflasyon ve iş gücü piyasasındaki gelişmelerin Eylül ayındaki bir sonraki toplantıda olası bir faiz indirimine yönelik sinyaller verebileceği kanaatindeler.

Makroekonomik Veri Takvimi

Bu hafta yoğun bir makroekonomik veri takvimi yatırımcıların odağında yer alacak. Özellikle Cuma günü açıklanacak istihdam raporunun, Fed'in faiz indirimine dair belirsizlikleri azaltabileceği düşünülüyor.

Teknoloji Şirketlerinin Bilanço Önemliliği

Bilanço sezonu da devam ederken, ABD'li teknoloji devlerinden Microsoft'un yarın, Meta'nın Çarşamba, Apple ve Amazon'un ise Perşembe günü finansal sonuçlarını açıklaması bekleniyor. Analistler, bu şirketlerin finansal sonuçlarının, hisse ve sektör bazında oynaklık yaratabileceğini savunuyor.

McDonald's Bilanço Sonuçları

Bugün bilançosunu açıklayan hızlı servis restoran zinciri McDonald's, 2023 ikinci çeyrek satışlarının %1 azalarak 2020'den bu yana ilk kez düşüş göstermesi ile birlikte gelir ve karının beklentilerin altında kalmasına karşın hisselerinin %3,7 yükseldiği bildirildi.