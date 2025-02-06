New York'ta 5 Katlı Apartmanda Yangın: Olayda Yaralanan Yok

New York'ta Yangın Paniği
ABD'nin New York kentinin Harlem bölgesindeki bir 5 katlı apartmanda büyük bir yangın çıktı. New York İtfaiye Departmanı (FDNY), akşam saat 21.00 civarında gerçekleşen olaya hemen müdahale etti.
Yangına Hızla Müdahale
Yangının ardından New York İtfaiyesi sosyal medya üzerinden olayın görüntülerini paylaştı. Yangına müdahale etmek üzere olay yerine yaklaşık 170 itfaiye ekibi ve sağlık personeli sevk edildi. İyi haber olarak, yangın sırasında kimsenin yaralanmadığı bildirildi.
Çıkış Sebebi Henüz Belirsiz
Yangının çıkış sebebi hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Olayın detayları araştırılmaya devam ediyor.