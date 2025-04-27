New York'ta Filistin Destekçileri ve İsrail Yanlıları Arasında Arbede

New York'ta Arbede: Filistin Destekçileri ve İsrail Yanlıları Karşı Karşıya

ABD'nin New York kentinde, Filistin'e destek amacıyla düzenlenen bir gösteride, İsrail yanlılarıyla karşı karşıya gelindi. Olay, Brooklyn bölgesinde, aşırı sağcı İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in konuşma yapmasının beklenildiği bir sinagogun önünde gerçekleşti.

Yahudi cemaatinin yoğun olarak bulunduğu bölgede, Ben-Gvir yanlıları ile Filistin destekçileri arasında gerginlik artarak arbedeye dönüştü. Gösteri sırasında, polis müdahale ederek bazı kişileri gözaltına aldı.

İsrailli bakan Ben-Gvir'in konuşması ise daha sonra iptal edildi. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, Brooklyn'deki arbede anları ve polisin müdahale ettiği sahneler yer aldı.

Öte yandan, Yale Üniversitesi'ndeki Filistin destekçileri, 24 Nisan'da Ben-Gvir'in okulda konuşma yapmasıyla ilgili protestolar düzenleyerek tepkilerini dile getirmişti.

ABD'nin Brooklyn bölgesinde Filistin'e destek amaçlı gösteri yapan bir grup, İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in konuşma yapacağı belirtilen bir sinagogun önünde toplandı. Gösteri sırasında bazı Filistin destekçileri polis tarafından gözaltına alındı.

ABD'nin Brooklyn bölgesinde Filistin'e destek amaçlı gösteri yapan bir grup, İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in konuşma yapacağı belirtilen bir sinagogun önünde toplandı. Gösteri sırasında bazı Filistin destekçileri polis tarafından gözaltına alındı.