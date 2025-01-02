New York'ta Gece Kulübünde Silahlı Saldırı: 10 Yaralı

New York'taki Gece Kulübünde Silahlı Saldırı Meydana Geldi

ABD'nin New York eyaletinde, Queens bölgesinde bulunan 'Amazura' isimli gece kulübünde düzenlenen silahlı saldırıda 10 kişi yaralandı. New York Polis Departmanı (NYPD) tarafından yapılan açıklamada, kulübe girmek için sırada bekleyen 15 kişiye 4 kişinin yaklaşık 30 el ateş açtığı bildirildi.

Yaralılar ve Saldırının Detayları

Saldırı sonucunda, yaralananların 4'ü erkek, 6'sı kadın olmak üzere 16-20 yaşları arasında olduğu belirlendi. Polis, olayın terör eylemi olmadığını ve saldırganların olay yerinden kaçtığını ifade etti. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı kaydedildi.

ABD'deki Diğer Şiddet Olayları

Bu olay, ABD'de son günlerde meydana gelen şiddet olaylarından sadece biri. New Orleans'ta yeni yılın başında, bir araç kalabalığın içine daldı ve ilk belirlemelere göre 15 kişiyi hayatını kaybetmesine neden oldu. Ayrıca, Las Vegas'ta bir Tesla aracının patlaması sonucu 1 kişi hayatını kaybederken 7 kişi yaralandı.

ABD'li iş insanı Elon Musk, sosyal medya üzerinden, New Orleans'taki saldırıda ve Las Vegas'taki patlamada kullanılan araçların aynı yerden kiralandığına dikkat çekerek, olaylar arasında bir bağlantı olabileceğini öne sürdü.