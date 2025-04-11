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New York'ta Hudson Nehri'ne Helikopter Düştü: 6 Kişi Hayatını Kaybetti

New York'taki Hudson Nehri'ne düşen helikopter kazasında 6 kişi hayatını kaybetti, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Yayın Tarihi: 11.04.2025 02:10
Güncelleme Tarihi: 11.04.2025 02:10
New York'ta Hudson Nehri'ne Helikopter Düştü: 6 Kişi Hayatını Kaybetti

Hudson Nehri'ne Helikopter Düşmesi: Trajik Kaza Detayları

New York'ta bulunan Hudson Nehri'ne bir helikopterin düştüğü bilgisi ulaştı. New York Polis Departmanı (NYPD), kazayı sosyal medya üzerinden duyurdu.

Açıklamada, helikopterin düştüğü bölgeye ilk yardım ekiplerinin yönlendirildiği belirtildi. Ancak kazanın sebebi hakkında henüz bir bilgi verilmedi.

Turistik Gezi Sırasında Yaşanan Kaza

ABD basınında yer alan haberlerde, düşen helikopterin muhtemelen turistik amaçlarla kullanıldığı ifade ediliyor. Gelen bilgilere göre, kazada 6 kişi hayatını kaybetti.

Hayatını Kaybedenler Hakkında Bilgiler

New York Belediye Başkanı Eric Adams, düzenlediği basın toplantısında, kazada 3'ü yetişkin, 3'ü çocuk olmak üzere toplamda 6 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu. Helikopterde, pilotun yanı sıra İspanya'dan gelen bir ailenin bulunduğu bilgisi verildi.

Ayrıca, NYPD Komiseri Jessica Tisch, 4 kişinin kaza mahallinde ve 2 kişinin de hastaneye götürüldüklerinde hayatını kaybettiğini aktardı. Kayıpların ailelerine bilgi verme sürecinin devam ettiğini belirten Tisch, hayatını kaybedenlerin isimlerini henüz açıklamadıklarını ifade etti.

Olayın nedenine dair soruşturma başlatıldığı bildirildi ve gelişmeler takip edilecektir.

New York'ta bulunan Hudson Nehri'ne bir helikopterin düştüğü bildirildi. ABD basınında yer alan...

New York'ta bulunan Hudson Nehri'ne bir helikopterin düştüğü bildirildi. ABD basınında yer alan haberlerde, helikopterin yüksek ihtimalle turistik amaçlarla kullanıldığı belirtilirken, kazada 6 kişinin hayatını kaybettiği ifade edildi.

New York'ta bulunan Hudson Nehri'ne bir helikopterin düştüğü bildirildi. ABD basınında yer alan...

New York'ta bulunan Hudson Nehri'ne bir helikopterin düştüğü bildirildi. ABD basınında yer alan haberlerde, helikopterin yüksek ihtimalle turistik amaçlarla kullanıldığı belirtilirken, kazada 6 kişinin hayatını kaybettiği ifade edildi.

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