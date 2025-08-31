DOLAR
New York'ta Türk Bisiklet Taksi Sürücüsü Musa Çetin Gözaltında Fenalaştı

New York'ta gözaltındayken fenalaşan Türk bisiklet taksi sürücüsü Musa Çetin, Bellevue Hastanesi'nde bilinci kapalı ve ayakları kelepçeli olarak tedavi ediliyor.

Yayın Tarihi: 31.08.2025 13:12
Güncelleme Tarihi: 31.08.2025 13:12
Bellevue'de yoğun bakımda; kelepçe tepki topladı

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, New York'ta turistleri gezdirmek amacıyla kullanılan bisiklet taksilerde çalışan Musa Çetin, polis tarafından gözaltına alındıktan sonra fenalaştı.

Fenalaşma sonrası daha çok gözaltındaki yaralıların sevk edildiği Bellevue Hastanesi'ne getirilen Çetin'in bilincinin kapalı olduğu ve durumunun ciddi olduğu öğrenildi.

Hastanedeki fotoğraflarda ve görüntülerde Çetin'in yatağında ayaklarının kelepçeli olması sosyal medyada ve çevresindekilerde tepki topladı. Polis, yoğun bakımda Çetin'i ziyaret eden arkadaşlarının tepki göstermesi üzerine kelepçeyi çıkardı.

Konuyla ilgili olarak, New York Belediye Başkanı Eric Adams'a ulaşan şikayetler üzerine Müslüman Toplum İlişkileri Kıdemli Danışmanı Muhammed Amin, hastane önünde toplanan Musa Çetin'in arkadaşlarına gözaltı süreciyle ilgili açıklama yaptı.

Amin, bu sırada New York Emniyet Müdürü Jessica Tisch ile görüşerek konunun araştırıldığını ve New York polisinin açıklama yapacağını aktardı. Yetkililerden gelecek resmi açıklama bekleniyor.

