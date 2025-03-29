New York'ta Yankılar Sergisi: Malcolm X ve Şule Yüksel Şenler'in Mücadeleleri Anlatılıyor

New York'taki Yankılar Sergisi, Malcolm X ve Şule Yüksel Şenler'in Mücadelelerine Dikkat Çekiyor

Şule Yüksel Şenler Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Dr. Leyla Şahin Usta, New York'ta Birleşmiş Milletler (BM) Genel Merkezinde açılan Yankılar Sergisi ile ABD'li siyahi Müslüman aktivist Malcolm X ile Türkiye'deki muhafazakar kadınlar için önemli bir figür olan Şule Yüksel Şenler'in benzer mücadelelerinin sergilendiğini vurguladı.

Etkinliğe Seçkin Konuklar Katıldı

Serginin açılışında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan ve Malcolm X Memorial Foundation Başkanı İlyasah Shabazz gibi seçkin davetlilerin katılımı dikkat çekti. Usta, serginin iki önemli isim arasındaki mücadele benzerliğine odaklandığını ifade etti.

Usta, “1960'lı yıllarda Türkiye’de başörtülü bir kadının mücadelesi ile farklı bir kıtada Malcolm X'in eşitlik ve özgürlük için verdiği savaşın birbiriyle örtüştüğünü anlatmak istedik.” şeklinde konuştu.

Serginin Amacı ve Açılış Tarihleri

Serginin, New York’taki BM Genel Merkezinde 4 Nisan'a kadar açık olacağı bildirildi. Dr. Leyla Şahin Usta, bu sergi aracılığıyla genç nesillere Malcolm X ve Şenler’in mücadelelerinin önemini aktarmayı hedeflediklerini belirtti.

“Emine Erdoğan hanımefendinin başkanlığında düzenlediğimiz bu etkinlikte, Amerika'daki tüm aktivistleri ve insan hakları savunucularını davet ediyorum.” diyen Usta, serginin insan hakları meselelerinin tartışıldığı ve adaletsizliklere karşı çözümlerin konuşulduğu bu önemli platformda açılmasının anlamını vurguladı.

Sergide Neler Var?

Açılışta yer alan konuklarla birlikte sergide, Şule Yüksel Şenler ve Malcolm X’in yaşamlarının kırılma noktaları, toplum üzerindeki etkileri ve önemli dönüşümleri, kolajlar, alıntılar, fotoğraflar, mektuplar ve gazete kupürleri aracılığıyla sergilendi.

Yankılar Sergisi’nin açılışına, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, BM Genel Sekreteri İslamofobiyle Mücadele Özel Elçisi ve BM Medeniyetler İttifakı Yüksek Temsilcisi Miguel Angel Moratinos gibi isimler de katıldı. Davetliler, insan hakları mücadelesinde önemli izler bırakmış iki figür olan Şenler ve Malcolm X'in hayat hikayelerini daha yakından tanıma fırsatı buldu.