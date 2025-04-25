New York'ta Yeni Suriye Bayrağı Göndere Çekildi

Yeni Suriye Bayrağı, BM Merkezinde Göndere Çekildi

New York'taki Birleşmiş Milletler (BM) merkezinde, yeni Suriye bayrağı üye ülkelerin bayraklarıyla birlikte göndere çekildi. Bu özel bayrak çekme törenine, Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, BM Suriye Özel Temsilcisi Geir O. Pedersen ve birçok daimi temsilci ile ABD'deki Suriye sivil toplumunun temsilcileri katıldı.

Zaferin Tacı: Devrim Bayrağı

Suriye devrim bayrağı, 193 üye ve 2 gözlemci ülkenin bayrağı ile birlikte, coşku dolu alkışlar ve tezahüratlar eşliğinde BM merkezinde göndere asıldı. Törende yaptığı açıklamada Şeybani, "Bu, tüm dünyaya ve tüm özgür insanlara bir mesajdır. Bu olay, sadece Suriyelileri değil, dünyayı ilgilendiriyor. Halkın iradesi kazandı. (BM'de Suriye bayrağının dalgalanması) Bu, halkımızın zaferinin taçlanmasıdır." ifadelerini kullandı.

Ayrıca, ABD'de yaşayan Suriyeliler de BM'nin dışında toplanarak bayraklarla ve alkışlarla bu anlamlı güne katıldılar. Bakan Şeybani, destek için gelen bu vatandaşlarla samimiyetle selamlaştı ve sohbet etti.

Devrim Bayrağının Anlamı

“Devrim bayrağı” olarak bilinen yeni Suriye bayrağı, 61 yıllık Baas rejiminin yıkılmasının ardından yurt dışındaki temsilciliklere asılmıştı. Bu bayrak özellikle Suriye'deki iç savaş sırasında muhalif gruplar tarafından da kullanılıyordu.

Yeni Suriye bayrağı, New York'taki Birleşmiş Milletler (BM) merkezinde üye ülkelerin bayraklarıyla birlikte göndere çekildi. ABD'de yaşayan Suriyeliler, BM'nin dışında, bayraklar ve alkışlarla törene eşlik etti.

Yeni Suriye bayrağı, New York'taki Birleşmiş Milletler (BM) merkezinde üye ülkelerin bayraklarıyla birlikte göndere çekildi. ABD'de yaşayan Suriyeliler, BM'nin dışında, bayraklar ve alkışlarla törene eşlik etti.