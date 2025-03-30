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New York Türkevi'nde 'Dünya İçin Savaşanlar' Sergisi Açıldı

New York Türkevi'nde 'Dünya İçin Savaşanlar' sergisi, Uluslararası Sıfır Atık Günü kapsamında açıldı. Emine Erdoğan da ziyarette bulundu.

Yayın Tarihi: 30.03.2025 00:37
Güncelleme Tarihi: 30.03.2025 00:37
New York Türkevi'nde 'Dünya İçin Savaşanlar' Sergisi Açıldı

New York'ta diplomasi için önemli bir merkez haline gelen Türkevi'nde, bu yıl 'Moda ve Tekstilde Sıfır Atığa Doğru' temasıyla kutlanan 'Uluslararası Sıfır Atık Günü' kapsamında 'Dünya İçin Savaşanlar' sergisi açıldı.

Türkevi'nin giriş kısmında izlenime sunulan sergi, 'Dünya Ortak Evimiz' vurgusuyla hazırlandı ve Sıfır Atık Vakfı tarafından organize edildi. Sergide, 4 kıtayı temsil eden 4 dünya savaşçısı yer alıyor ve 'geleceğin kahramanları, küçük kara parçalarını değil dünyayı kurtarmak için savaşanlar olacak' mesajı veriliyor.

Teknik olarak sıfır atık ilkesine uygun tasarlanmış ürünlerin sergilendiği alanda, küresel ısınma ve artan çevresel tehditler karşısında dünyaya karşı sorumlulukların altı çiziliyor. Moda tasarımcısı Ezgi Karayel tarafından organik olarak ve sıfır atık ilkesine uygun şekilde üretilen nesneler öne çıkıyor ve serginin bir sonraki durağı İstanbul olarak belirlenmiş.

Organizatörler, sergideki tüm ürünlerin %100 yerli Uşak kumaşından hazırlandığını ve tamamen doğal tarım ürünleri kullandıklarını ifade etti. Ayrıca, 4 kıtanın savaşçılarının durduğu kaidelerin, 30 Mart Uluslararası Sıfır Atık Günü'ne atıfta bulunan Edelweiss çiçeği ile süslendiği belirtildi.

Sergiyi Emine Erdoğan da ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi ve Birleşmiş Milletler (BM) Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulu Başkanı Emine Erdoğan, '30 Mart Uluslararası Sıfır Atık Günü' dolayısıyla New York'taki temasları sırasında sergiyi ziyaret etti. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ve Sıfır Atık Vakfı Başkanı Samed Ağırbaş gibi önemli konukların da katıldığı sergi, 15 Nisan'a kadar açık olacak.

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