NG Afyon MotoFest'te Ayna, Mela Bedel ve Motive Sahne Aldı

NG Afyon MotoFest Afyonkarahisar'da Devam Ediyor
Afyonkarahisar'da düzenlenen NG Afyon MotoFest etkinliği sürüyor. Festival, müzik ve motorsporu tutkunlarını bir araya getirerek yoğun ilgi görüyor.
İkinci Günün Öne Çıkanları
Etkinliğin ikinci gününde sahneye çıkan isimler arasında Ayna, Mela Bedel ve Motive yer aldı. Performanslar, izleyicilerden büyük alkış aldı.
Motive, gazetecilere yaptığı açıklamada, Afyonkarahisar'ın ilk konser verdiği yer olduğunu söyledi.
Festival programı ve konserlerin yoğun ilgi görmeye devam etmesi bekleniyor.