DOLAR
41,25 -0,21%
EURO
48,12 -0,02%
ALTIN
4.712,08 -0,46%
BITCOIN
4.568.702,59 -0,37%

NG Afyon MotoFest'te Ayna, Mela Bedel ve Motive Sahne Aldı

NG Afyon MotoFest'in ikinci gününde Ayna, Mela Bedel ve Motive sahne aldı; Motive, Afyonkarahisar'ın ilk konser verdiği yer olduğunu söyledi.

Yayın Tarihi: 05.09.2025 02:09
Güncelleme Tarihi: 05.09.2025 02:09
NG Afyon MotoFest'te Ayna, Mela Bedel ve Motive Sahne Aldı

NG Afyon MotoFest Afyonkarahisar'da Devam Ediyor

Afyonkarahisar'da düzenlenen NG Afyon MotoFest etkinliği sürüyor. Festival, müzik ve motorsporu tutkunlarını bir araya getirerek yoğun ilgi görüyor.

İkinci Günün Öne Çıkanları

Etkinliğin ikinci gününde sahneye çıkan isimler arasında Ayna, Mela Bedel ve Motive yer aldı. Performanslar, izleyicilerden büyük alkış aldı.

Motive, gazetecilere yaptığı açıklamada, Afyonkarahisar'ın ilk konser verdiği yer olduğunu söyledi.

Festival programı ve konserlerin yoğun ilgi görmeye devam etmesi bekleniyor.

İLGİLİ HABERLER

TOGG T10X V2'de Faizsiz Hamle: Sadece 863 Bin TL Peşinat

e-Devlet'te Yeni Hizmet: Elektrik Arıza İhbarı Başladı

Kayseri'de Milyonluk İhaleler: Hacılar'da 50.000 m² Parke, Melikgazi'de 2 Yeni Eczane

Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan 25 Bin Gence Ücretsiz Özel Yetenek Desteği

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Gazze'de 3 Haftalık Saldırılarda 1100 Ölü: 100'ü Aşkın Robot Patlayıcı Kullanıldı
2
Şanlıurfa Eyyübiye'de İşçi Servisi ile Kamyon Çarpıştı: 5 Yaralı
3
Trump İmzaladı: ABD Bayrağını Yakanlara 1 Yıl Hapis
4
Reyhanlı Belediyesi KPSS 60 ile 3 VHKİ Memur Alımı — Başvurular 29 Eylül-3 Ekim 2025
5
Akın: Sındırgı Depreminde Başarılı Sınav — Konteyner Kent ve Acil Müdahale
6
İkinci El Araç Alacaklar Dikkat! Yeni Sigorta Düzenlemesi Geldi
7
Adana'da Kaçak Yapılar Yıkıldı, Zanlı Tutuklandı

Kayseri'de Milyonluk İhaleler: Hacılar'da 50.000 m² Parke, Melikgazi'de 2 Yeni Eczane

TOGG T10X V2'de Faizsiz Hamle: Sadece 863 Bin TL Peşinat

Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan 25 Bin Gence Ücretsiz Özel Yetenek Desteği

Emlak Vergisi İçin Kritik Hamle: 8 Eylül 2025 İtiraz Süresi ve Ekimde TBMM'ye Teklif

İşlenmeyen Tarlalar Kiralanacak: Devlet 300 Bin Dekar Atıl Arazi İçin Geri Sayımı Başlattı

Meteoroloji'den 40 İle Uyarı: 4-8 Eylül'de Gök Gürültülü Sağanaklar

İzmir'de Simit Zammı Krizi: Bakanlık 'Onaylamadı', Valilik İtiraz Etti

e-Devlet'te Yeni Hizmet: Elektrik Arıza İhbarı Başladı

Siirt'te İcradan Satılık: 2024 Volkswagen Taigo ve Merkezde 3+1 Daire

Okul Zili Çalmadan Destek Zili: Kırtasiye ve Beslenme Desteği açıklandı

Garanti BBVA 'Garantili Ödeme' ile vade sorununu çözüyor

Kayserililer Dikkat: 9 Eylül'de Milli Emlak'tan Yeni İhale Açıklandı