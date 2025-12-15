Niğde'de 3. kattan düşen kadın hayatını kaybetti
İnönü Mahallesi'nde sabaha karşı meydana geldi
Niğde'nin İnönü Mahallesi Pazar Pazarı üstünde sabaha karşı meydana gelen olayda, 7 katlı bir apartmanın 3'üncü katından düştüğü bildirilen F.K. (55) yaşamını yitirdi.
Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk kontrolde, F.K.'nin olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi.
Cenaze, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla otopsi yapılmak üzere Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
NİĞDE’DE 7 KATLI APARTMANIN 3’ÜNCÜ KATINDAN DÜŞEN KADIN HAYATINI KAYBETTİ.