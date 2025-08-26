Niğde'de 6 Şüpheli 'Kasten Yaralama' Suçundan Tutuklandı

Operasyonun detayları ve ele geçirilen deliller

Niğde'de düzenlenen operasyonda, Sazlıca'da bir eğlence merkezinde meydana gelen "kasten yaralama" olayına ilişkin yürütülen çalışmada 6 zanlı gözaltına alındı ve sorgularının ardından tutuklandı.

Olayla ilgili soruşturmayı yürüten ekipler, Bor İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile İstihbarat Şubeleri personelinden oluştu. Operasyon, olay yerinde ve zanlıların bağlantılı olduğu adreslerde gerçekleştirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler arasında İ.H.A, M.K, B.G, A.Y, A.S.Y. ve O.T. bulunuyor. Zanlıların ikametleri, iş yerleri ve araçlarında yapılan aramalarda önemli deliller ele geçirildi.

Aramalarda 2 ruhsatsız tabanca, 3 tabanca fişeği, tabancaya ait şarjör ve bir hard disk bulundu.

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından şüpheliler adliyeye sevk edildi ve çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandılar.

