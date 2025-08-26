DOLAR
41,02 -0,06%
EURO
47,82 -0,26%
ALTIN
4.452,18 -0,4%
BITCOIN
4.519.594,8 -0,45%

Niğde'de 6 Şüpheli 'Kasten Yaralama' Suçundan Tutuklandı

Niğde Sazlıca'da bir eğlence merkezinde yaşanan kasten yaralama soruşturmasında 6 zanlı yakalandı, ruhsatsız silah ve deliller ele geçirildi.

Yayın Tarihi: 26.08.2025 17:05
Güncelleme Tarihi: 26.08.2025 17:10
Niğde'de 6 Şüpheli 'Kasten Yaralama' Suçundan Tutuklandı

Niğde'de 6 Şüpheli 'Kasten Yaralama' Suçundan Tutuklandı

Operasyonun detayları ve ele geçirilen deliller

Niğde'de düzenlenen operasyonda, Sazlıca'da bir eğlence merkezinde meydana gelen "kasten yaralama" olayına ilişkin yürütülen çalışmada 6 zanlı gözaltına alındı ve sorgularının ardından tutuklandı.

Olayla ilgili soruşturmayı yürüten ekipler, Bor İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile İstihbarat Şubeleri personelinden oluştu. Operasyon, olay yerinde ve zanlıların bağlantılı olduğu adreslerde gerçekleştirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler arasında İ.H.A, M.K, B.G, A.Y, A.S.Y. ve O.T. bulunuyor. Zanlıların ikametleri, iş yerleri ve araçlarında yapılan aramalarda önemli deliller ele geçirildi.

Aramalarda 2 ruhsatsız tabanca, 3 tabanca fişeği, tabancaya ait şarjör ve bir hard disk bulundu.

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından şüpheliler adliyeye sevk edildi ve çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandılar.

Niğde'de düzenlenen operasyonda "kasten yaralama" suçundan gözaltına alınan 6 zanlı tutuklandı....

Niğde'de düzenlenen operasyonda "kasten yaralama" suçundan gözaltına alınan 6 zanlı tutuklandı. Şüphelilerin ikametleri, iş yerleri ve araçlarında yapılan aramada, 2 ruhsatsız tabanca, 3 tabanca fişeği, tabancaya ait şarjör ve hard disk ele geçirildi.

İLGİLİ HABERLER

30 Ağustos: İstanbul, Ankara, İzmir'de 07.00-23.59 Ücretsiz Ulaşım

Resmi Gazete'de yayımlandı: EPDK enerji piyasası kurallarını yeniledi

TCDD 80 Sürekli İşçi Alımı: Sözlü Sınav ve Noter Kurası Şartları

Belediyelere Müjde: Sıfır Atık Hibesine 6.300.000 Avro — Başvuru 4 Kasım 2025

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Murat Emir: TBMM Gazze'deki Kıtlık İçin Olağanüstü Toplanmalı
2
Çanakkale'de Göçmen Kaçakçılığı Operasyonunda 2 Şüpheli Tutuklandı
3
İsrail Ordusu El Halil ve Ramallah'a Eş Zamanlı Baskın Düzenledi
4
Esenyurt EMEĞİM ile Ücretsiz Kursla Patron Olun
5
Danimarka'da 8 bin 500 yıl önce sulara gömülen antik kıyı yerleşimi bulundu
6
KYK Yurt Ücretleri 2025-2026 Ne Kadar? Başvuru Takvimi Belli mi?
7
Muhammed Şalan Han Yunus’ta öldürüldü — Eşi: Çocukları için hayatını feda etti

TCDD 80 Sürekli İşçi Alımı: Sözlü Sınav ve Noter Kurası Şartları

Esenyurt EMEĞİM ile Ücretsiz Kursla Patron Olun

Antalya'da Kız Çocuklarına 50.000 TL'ye Kadar Destek: Başvurular 8 Ağustos'ta Başladı

TOFAŞ Şahin ve Doğan 2026'da mı Geri Dönüyor?

30 Ağustos: İstanbul, Ankara, İzmir'de 07.00-23.59 Ücretsiz Ulaşım

KYK Yurt Ücretleri 2025-2026 Ne Kadar? Başvuru Takvimi Belli mi?

Halkbank'tan kadınlara rekor ödüllü 'Üreten Kadınlar Yarışması' başvuruları başladı

Resmi Gazete'de yayımlandı: EPDK enerji piyasası kurallarını yeniledi

MediaMarkt'ta Okula Dönüş Kampanyası Sona Eriyor: Son 1 Gün

Eskişehir'de fırından ilginç kampanya: 100 adet 50 kuruş getirene 1 ekmek bedava

8. Dönem Toplu Sözleşme Sonuçlandı: Memurlara Yeni Haklar ve Maaş Zamları

Belediyelere Müjde: Sıfır Atık Hibesine 6.300.000 Avro — Başvuru 4 Kasım 2025