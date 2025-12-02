Niğde'de 'Anadolu Mirası Operasyonu': 42 Parça Tarihi Eser Ele Geçirildi

Altunhisar'da yapılan aramada 32 sikke ve 10 obje bulundu

Niğde İl Jandarma Komutanlığı'nın yürüttüğü çalışmalar kapsamında, tarihi eser kaçakçılığına yönelik 'Anadolu Mirası Operasyonu' düzenlendi.

Operasyon, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında gerçekleştirildi. Altunhisar ilçesinde bir şüphelinin evinde yapılan aramada 32 adet sikke ve 10 adet obje olmak üzere toplam 42 parça tarihi eser ele geçirildi.

Olayla ilgili olarak, bir şüpheli hakkında adli işlemlere başlandığı bildirildi.

