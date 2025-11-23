Niğde'de Arazi Kavgası: Konaklı'da Av Tüfeğiyle Bir Kişi Ağır Yaralandı

Olay ve müdahale

Niğde merkeze bağlı Konaklı beldesi Hüyük Mahallesi mezarlık mevkiinde meydana gelen olayda, arazi anlaşmazlığı iddiası üzerine çıkan kavgada B.Y., husumetli olduğu iddia edilen İ.B. tarafından av tüfeği ile vuruldu.

Ağır yaralanan B.Y., olay yerine gelen sağlık ekiplerince Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Jandarma ekipleri bölgede geniş güvenlik önlemleri alırken, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

