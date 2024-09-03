Niğde'de Baraj Gölünde Bulunan Cesetler Defnedildi

Niğde'de Bir Aile Faciası

Niğde'nin Bor ilçesinde bulunan Bahçeli Barajı gölünde geçtiğimiz günlerde cesetleri bulunan baba ve 4 yaşındaki kızı için cenaze töreni düzenlendi.

Cesetler Morgdan Defin Alanına Taşıdı

Ü.A. ve kızı F.H.A.’nın cenazeleri, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morgundan alındı ve Bor ilçesine getirildi. Cenaze töreni, Yahya Baran Camisi'nde gerçekleştirildi.

Cenaze Töreni ve Defin

Cenaze namazının ardından, baba ve kızın cenazeleri İftiyan Mezarlığı'na defnedildi. Bu olayla ilgili, bölgedeki sağlık, AFAD ve jandarma ekipleri olay yerine sevk edildi. AFAD'ın su altı arama kurtarma ekibi, göl yüzeyinde hareketsiz bulunan Ü.A. ve F.H.A'nın yaşamını yitirdiğini tespit etti.

Niğde'nin Bor ilçesinde, baraj gölünde cesetleri bulunan baba ile 4 yaşındaki kızı toprağa verildi.

Niğde'nin Bor ilçesinde, baraj gölünde cesetleri bulunan baba ile 4 yaşındaki kızı toprağa verildi.

Niğde'nin Bor ilçesinde, baraj gölünde cesetleri bulunan baba ile 4 yaşındaki kızı toprağa verildi.

Niğde'nin Bor ilçesinde, baraj gölünde cesetleri bulunan baba ile 4 yaşındaki kızı toprağa verildi.