Niğde'de Baraj Gölüne Düşen Çocuğun Cesedine Ulaşıldı

Niğde'de Baraj Gölünde Talihsiz Kaza

Niğde'nin Taşlıca Mahallesi'nde bulunan Taşlıca Baraj Gölü'nde yaşanan korkunç bir olayda, F.K. (13) isimli çocuk, arkadaşlarıyla birlikte göl kenarında dolaşırken dengesini kaybederek suya düştü.

Olayın İşleyişi

Arkadaşının durumu bildirmesi üzerine, çocuğun aile bireyleri hemen jandarma ve AFAD ekiplerine ihbarda bulundu. F.K'nın en son görüldüğü noktada yapılan ilk dalış çalışmaları, çocuk bulunamadığı için tamamlandı.

Arama Çalışmaları Yeniden Başlatıldı

Bir süre sonra gelen başka bir ihbar üzerine, arama çalışmaları tekrar devreye alındı. Mersin Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı dalgıç polislerin de katıldığı son çalışmada, F.K'nın cansız bedenine ulaşıldı.

Vali'den Aileye Destek

Olay bölgesinde incelemelerde bulunan Niğde Valisi Cahit Çelik, F.K'nın ailesiyle de görüşerek destek sağladı. Ailenin yaşadığı acı, derin bir üzüntü ile takip ediliyor.

Niğde'de baraj gölünde kaybolan çocuğun cesedine ulaşıldı. Mersin Emniyet Müdürlüğüne bağlı dalgıç polislerin de katıldığı son aramada çocuğun cansız bedenine ulaşıldı.

Niğde'de baraj gölünde kaybolan çocuğun cesedine ulaşıldı. Mersin Emniyet Müdürlüğüne bağlı dalgıç polislerin de katıldığı son aramada çocuğun cansız bedenine ulaşıldı.