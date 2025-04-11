DOLAR
38,02 -0,3%
EURO
43 -0,99%
ALTIN
3.952,61 -2,31%
BITCOIN
3.150.661,71 -3,73%

Niğde'de Beyin Ölümü Gerçekleşen Kişinin Organları 2 Hastaya Umut Oldu

Niğde'de beyin ölümü gerçekleşen hastanın organları, iki hastaya umut oldu. Organ bağışı, hayat kurtarmada önemli bir adım.

Yayın Tarihi: 11.04.2025 18:32
Güncelleme Tarihi: 11.04.2025 18:32
Niğde'de Beyin Ölümü Gerçekleşen Kişinin Organları 2 Hastaya Umut Oldu

Niğde'de Organ Bağışı ile İki Hayat Kurtarıldı

Niğde'de, tedavi gördüğü hastanede beyin ölümü gerçekleşen bir kişinin organları, bekleyen iki hastaya umut oldu. Trafik kazası sonrası Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yoğun bakımda tedavi gören 54 yaşındaki hastanın beyin ölümü gerçekleşti.

Ailenin onayı sonucunda hastanın böbrekleri, organ nakli bekleyen iki hastaya gönderildi. Hastanenin Organ Nakil Sorumlusu anestezi uzmanı Doç. Dr. Mustafa Kaçmaz, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, "Beyin ölümünün gerçekleşmesinin ardından donör bakımına başladık. Bugün itibarıyla ameliyatını tamamladık. Gelen ekibimize organlarını almak ve organ bekleyen 2 böbrek hastamızın daha iyi bir yaşam sürdürebilmesi adına katkıda bulundukları için çok teşekkür ediyoruz." dedi.

Kaçmaz, ayrıca aileye de teşekkür ederek, "Organların bağışlanması konusunda çok bilinçli bir aile. İnşallah vefat eden kardeşimiz, iki kişinin hayata tutunmasında doğrudan katkı sağladı. Organ bağışı bu açıdan çok önemli çünkü doğrudan insanların hayatına dokunmamızı sağlıyor." ifadelerini kullandı.

Beyin ölümü gerçekleşen hastanın kuzeni İsmail Ercan da organ bağışının önemine dikkat çekerek, "Mutluyum; bir iki hayat kurtulursa. Bu vesileyle tüm vatandaşların duyarlı olmasını istiyoruz, toprak olacağına can olsun." şeklinde konuştu.

Niğde'de tedavi gördüğü hastanede beyin ölümü gerçekleşen kişinin organları 2 hastaya umut...

Niğde'de tedavi gördüğü hastanede beyin ölümü gerçekleşen kişinin organları 2 hastaya umut oldu.

Niğde'de tedavi gördüğü hastanede beyin ölümü gerçekleşen kişinin organları 2 hastaya umut...

Niğde'de tedavi gördüğü hastanede beyin ölümü gerçekleşen kişinin organları 2 hastaya umut oldu.

İLGİLİ HABERLER

Temmuz Zammı Alarm Veriyor! Erdoğan'ın Açıklamaları Şok Etti

Ekinözü Belediyesi'nden Çalışanlarına 71.000 TL Promosyon Müjdesi!

Mersin'de Öğrencilere Özel Lokanta: Sadece 20 TL!

İŞKUR Gençlik Programı: Aylık 8,664 TL Destek! Ödemeler Nisan'da Başlıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Ege Denizi'nde Fırtına Uyarısı: Kuvvetli Rüzgar Etkili Olacak
2
Hatay'da Berber Dükkanına Silahlı Saldırı: 2 Şüpheli Gözaltında
3
Tokat-Sivas Kara Yolunda Yoğun Kar Yağışı Etkili Oluyor
4
Sinop’ta Sahte ve Kaçak Alkol Operasyonu: 3 Gözaltı
5
Çorum'da 3 Araçlı Kaza: 4 Yaralı
6
Çorum'da Obruk Barajı Gölü Beyaza Büründü
7
Adalet Bakanı Tunç'tan Kütahya'da Terör ve Birlik Mesajı

Afyon Belediyesi 29 Yeni İtfaiye Personeli Alacak

Konya'da TOKİ'den Mükemmel Sosyal Konut Fırsatı: 12.670 TL Taksit ile Ev Sahibi Olun!

Çiftçilere Dev Destek: 5 Milyar TL Ödeme Bugün Başlıyor!

Mersin'de Öğrencilere Özel Lokanta: Sadece 20 TL!

Fatura Kabusuna Son! Devletten Yüzde 40-65 Destek Müjdesi

Temmuz Zammı Alarm Veriyor! Erdoğan'ın Açıklamaları Şok Etti

Ankara Valiliği'nden Rekor Promosyon Ödemesi: 105.000 TL!

DenizBank'ın 700 TL Fatura Desteği: Fatura Ödemekte Yeni Kolaylık

Ayda 100 Bin Lira Kazandıran Fırsat: İstanbul Ticaret Üniversitesi Programı

İŞKUR Gençlik Programı: Aylık 8,664 TL Destek! Ödemeler Nisan'da Başlıyor

Ekinözü Belediyesi'nden Çalışanlarına 71.000 TL Promosyon Müjdesi!

Samsunlu Memurların Promosyon Ödemesi: Tek Seferde 89.500 TL!