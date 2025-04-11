Niğde'de Beyin Ölümü Gerçekleşen Kişinin Organları 2 Hastaya Umut Oldu

Niğde'de Organ Bağışı ile İki Hayat Kurtarıldı

Niğde'de, tedavi gördüğü hastanede beyin ölümü gerçekleşen bir kişinin organları, bekleyen iki hastaya umut oldu. Trafik kazası sonrası Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yoğun bakımda tedavi gören 54 yaşındaki hastanın beyin ölümü gerçekleşti.

Ailenin onayı sonucunda hastanın böbrekleri, organ nakli bekleyen iki hastaya gönderildi. Hastanenin Organ Nakil Sorumlusu anestezi uzmanı Doç. Dr. Mustafa Kaçmaz, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, "Beyin ölümünün gerçekleşmesinin ardından donör bakımına başladık. Bugün itibarıyla ameliyatını tamamladık. Gelen ekibimize organlarını almak ve organ bekleyen 2 böbrek hastamızın daha iyi bir yaşam sürdürebilmesi adına katkıda bulundukları için çok teşekkür ediyoruz." dedi.

Kaçmaz, ayrıca aileye de teşekkür ederek, "Organların bağışlanması konusunda çok bilinçli bir aile. İnşallah vefat eden kardeşimiz, iki kişinin hayata tutunmasında doğrudan katkı sağladı. Organ bağışı bu açıdan çok önemli çünkü doğrudan insanların hayatına dokunmamızı sağlıyor." ifadelerini kullandı.

Beyin ölümü gerçekleşen hastanın kuzeni İsmail Ercan da organ bağışının önemine dikkat çekerek, "Mutluyum; bir iki hayat kurtulursa. Bu vesileyle tüm vatandaşların duyarlı olmasını istiyoruz, toprak olacağına can olsun." şeklinde konuştu.

Niğde'de tedavi gördüğü hastanede beyin ölümü gerçekleşen kişinin organları 2 hastaya umut oldu.

Niğde'de tedavi gördüğü hastanede beyin ölümü gerçekleşen kişinin organları 2 hastaya umut oldu.