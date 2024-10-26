Niğde'de Cumhuriyetin 101. yılına özel Aladağlar etkinliği

Niğde'de Cumhuriyetin 101. Yılı Kutlandı

Niğde, Cumhuriyetin kuruluşunun 101. yılı nedeniyle Aladağlar'da Emler zirvesine tırmanacak 101 dağcı, Sokullupınar Kamp Alanı'nda kamp kurdu. Etkinlik, Cumhuriyet Meydanı'nda saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Vali Cahit Çelik'ten Etkinlik Mesajı

Programda konuşan Vali Cahit Çelik, geçen yıl Cumhuriyetin 100. yılında düzenlenen etkinliklerin devamı niteliğinde bu yıl da 101 dağcı ile Aladağlar'a tırmanacaklarını kaydetti. Çelik, "Aladağlar, dağcılık açısından Türkiye'nin başkenti. Zorlu zirvesi ile dağcıları sürekli çeken bir potansiyele sahip. Niğde'nin marka yüzü Aladağlar, Türkiye ve dünya genelinde tanıtılacak," dedi.

Şehitler Anıldı

Çelik, etkinlik sırasında TUSAŞ'a yönelik terör saldırısında hayatını kaybeden 5 vatandaş için de rahmet dileyerek, "Bu zirve için dualarımızı şehitlerimizin ruhlarına okutacağız," ifadelerini kullandı.

Belediye Başkanı Özdemir'in Vurgusu

Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, etkinliğin yalnızca sportif bir faaliyet olmadığını belirterek, "Atatürk'ün izinde Cumhuriyetin değerlerini zirveye taşıyoruz. Dağcılarımızın her adımı, Cumhuriyetimize bir saygı duruşu," dedi.

Federasyonun Destek Sözü

Türkiye Dağcılık Federasyonu Başkanı Ali Şenkaynağı, Niğde'nin dağcılık açısından önemine dikkat çekerek, "Niğde bizim için vazgeçilmez. Dağcılık sporunun gelişimi için elimizden geleni yapacağız," şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından Aladağlar'daki Emler zirvesine tırmanacak dağcılar, Sokullu Pınar Kamp Alanı'nda kamp kurarak yarınki etkinliğe hazırlandı.

Niğde'de Cumhuriyetin kuruluşunun 101. yılı dolayısıyla Aladağlar'daki Emler zirvesine tırmanacak 101 dağcı, Sokullupınar Kamp Alanı'nda kamp kurdu.

Niğde'de Cumhuriyetin kuruluşunun 101. yılı dolayısıyla Aladağlar'daki Emler zirvesine tırmanacak 101 dağcı, Sokullupınar Kamp Alanı'nda kamp kurdu.