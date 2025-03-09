Niğde'de Geri Dönüşüm Fabrikasında Yangın Söndürüldü

Niğde'deki geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın, hızlı müdahale ile kontrol altına alındı.

Yayın Tarihi: 09.03.2025 00:01
Güncelleme Tarihi: 09.03.2025 00:17
Niğde'de Geri Dönüşüm Fabrikasında Yangın Söndürüldü

Niğde'de Geri Dönüşüm Fabrikasında Yangın Kontrol Altına Alındı

Niğde'nin Bor Karma ve Deri İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nde bir geri dönüşüm fabrikasının stok alanında meydana gelen yangın, hızlı bir şekilde söndürüldü.

Yangının nedeni henüz belirlenemezken, devriye görevi yapan jandarma ekiplerinin ihbarı üzerine itfaiye, AFAD ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi. Jandarma ekipleri, güvenlik önlemlerini alarak olay bölgesinde çalışmalara destek verdi.

Olay yerine gelen Niğde Valisi Cahit Çelik, itfaiye ekiplerinden bilgi aldı ve yangının tüm kontrol altında olduğunu belirtti. Vali Çelik, yaptığı açıklamada, "Kısa süre içerisinde Bor Karma ve Deri İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'ndeki itfaiye ekibimiz olaya müdahale etti. Yangın fabrikanın içerisinde değil, stok alanında çıktı. Bor'dan ve merkezden gelen itfaiye ekipleri de olaya müdahale ettiler. Yangın tamamen söndürülmüş durumda. Stok alanındaki malzemeleri açık alana taşıyacağız. Rabbim ilimizi, ilçemizi her türlü afet ve yangınlardan korusun." ifadelerini kullandı.

Niğde'de geri dönüşüm fabrikasının stok alanında çıkan yangın söndürüldü.

Niğde'de geri dönüşüm fabrikasının stok alanında çıkan yangın söndürüldü.

Niğde'de geri dönüşüm fabrikasının stok alanında çıkan yangın söndürüldü.

Niğde'de geri dönüşüm fabrikasının stok alanında çıkan yangın söndürüldü.

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