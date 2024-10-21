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Niğde'de Karbonmonoksit Gazı Zehirlenmesi: 7 Kişi Tedavi Altına Alındı

Niğde'nin Çiftlik ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından 7 kişi zehirlendi. Tedavi süreci başarılı geçti.

Yayın Tarihi: 21.10.2024 09:34
Güncelleme Tarihi: 21.10.2024 09:34
Niğde'de Karbonmonoksit Gazı Zehirlenmesi: 7 Kişi Tedavi Altına Alındı

Niğde'nin Çiftlik İlçesinde Karbonmonoksit Gazı Zehirlenmesi Olayı

Niğde'nin Çiftlik ilçesinde, sobadan sızan karbonmonoksit gazı sonucu 5’i çocuk olmak üzere toplam 7 kişi zehirlendi. Olayla ilgili olarak edinilen bilgilere göre, S.E. (57), M.E. (35), E.E. (10), Ö.F.E. (2), A.E. (9), F.E. (14) ve H.E. (9) isimli bireyler, solunum sıkıntısı ve baş ağrısı şikayetleri ile Çiftlik Devlet Hastanesi’ne başvurmuşlardır.

Tedavi Süreci ve Sonrası

Zehirlenme vakalarının ardından, ilk müdahale gerçekleştirilerek, hastalar Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edilmiştir. Burada gerekli tedavileri yapılan 7 kişi, sağlık durumlarının iyileşmesi üzerine taburcu edilmiştir.

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