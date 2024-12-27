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Niğde'de Kayıp Gencin Arama Çalışmaları Sürüyor

Niğde'nin Çiftlik ilçesinde kaybolan 20 yaşındaki genç için kapsamlı arama çalışmaları devam ediyor.

Yayın Tarihi: 27.12.2024 12:13
Güncelleme Tarihi: 27.12.2024 12:13
Niğde'de Kayıp Gencin Arama Çalışmaları Sürüyor

Niğde'de Kaybolan Genç İçin Arama Çalışmaları Devam Ediyor

Niğde'nin Çiftlik ilçesinde ailesinin kayıp ihbarında bulunduğu 20 yaşındaki O.Ş.D için başlatılan arama çalışmaları sürüyor. Genç, Azatlı Barajı yakınında dün kayboldu.

Arama Kurtarma Ekiplerinin Çalışmaları

O.Ş.D'yi bulmak için yürütülen arama etkinliklerine, 5 arama kurtarma teknisyeni, 4 jandarma personeli, 15 jandarma komando timi ve 4 sağlık personeli katılıyor. Ayrıca Aksaray, Kayseri, Karaman ve Nevşehir illerinden de destek ekipleri var.

Dalşçı Polisler Arama Yapıyor

Mersin Emniyet Müdürlüğüne bağlı dalgıç polisler de baraj gölünde arama yaparak olayın daha hızlı çözüme kavuşmasına katkıda bulunuyor.

Vali İncelemede Bulundu

Niğde Valisi Cahit Çelik, arama çalışmalarını yerinde inceleyerek ekiplerden bilgi aldı. O.Ş.D'nin ailesi, çocuklarına ulaşamamanın ardından jandarmaya kayıp başvurusu yapmıştı. Gençmenin motosikleti ile cep telefonunun Azatlı Barajı kenarında bulunmasının ardından bölgede kapsamlı arama çalışmaları başlatıldı.

Niğde'nin Çiftlik ilçesinde ailesinin kayıp ihbarında bulunduğu 20 yaşındaki genç için arama...

Niğde'nin Çiftlik ilçesinde ailesinin kayıp ihbarında bulunduğu 20 yaşındaki genç için arama çalışması başlatıldı.

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