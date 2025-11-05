Niğde'de Oto Galeri Önünde Silahlı Saldırı: 1 Yaralı

Niğde'de oto galeri önünde silahlı saldırıda oto galeri sahibi E.E. yaralandı; şüpheli O.D. için çalışma başlatıldı.

Yayın Tarihi: 05.11.2025 17:37
Güncelleme Tarihi: 05.11.2025 17:37
Niğde'de Oto Galeri Önünde Silahlı Saldırı: 1 Yaralı

Niğde'de Oto Galeri Önünde Silahlı Saldırı: 1 Yaralı

Olayın Detayları

Niğde-Bor yolu Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan bir oto galeri önünde meydana gelen silahlı saldırıda 1 kişi yaralandı.

İddiaya göre, O.D., motosikletiyle oto galeri dükkanın önünden geçerken aralarında husumet bulunan E.E.'yi hedef alarak rast gele ateş etti. Kurşunlardan birinin isabet ettiği oto galeri sahibi E.E. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı E.E., ilk müdahalesinin ardından ambulansla Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Polis ekipleri, olayın ardından şüpheli O.D.'yi yakalamak için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

NİĞDE’DE BİR OTO GALERİ ÖNÜNDE MEYDANA GELEN SİLAHLI SALDIRIDA 1 KİŞİ YARALANDI.

NİĞDE’DE BİR OTO GALERİ ÖNÜNDE MEYDANA GELEN SİLAHLI SALDIRIDA 1 KİŞİ YARALANDI.

İLGİLİ HABERLER

Resmi Gazete Onayladı: ATV'lerde Kask, Gözlük ve Eldiven Zorunluluğu

İzmir'e 21 Bin 20 TOKİ Konutu: İlçeler, Fiyatlar ve Başvuru Takvimi

Elektrik Faturasında Yeni Dönem: Devlet Desteği 2026'da Değişiyor

MEB 2025 Kasım Ara Tatili Tarihleri: Ara Tatil Bu Hafta mı Başlıyor?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Ordu Fatsa'da taş ocağı göçüğü: 2 kişi enkaz altında
2
Düzce'de Uyuşturucu Operasyonu: 2 Tacir Tutuklandı
3
Dr. Ali Şakir Ergin’e 88’nci Doğum Yılında 'Yozgatlı Bir Münevver' Kitabı Hediye Edildi
4
Sındırgı 'Genel hayata etkili afet bölgesi' ilan edildi
5
Samsun'da Parkta Alkol Alan Kişi Hastanelik Oldu
6
Niğde'de Oto Galeri Önünde Silahlı Saldırı: 1 Yaralı
7
Kristal Bibloya Eşinin Saçını Saklayan 85 Yaşındaki Mustafa Yıldırım Vefat Etti

2026 Resmi Tatil Takvimi: 14 Günle 43 Gün Tatil Fırsatı

Elektrik Faturasında Yeni Dönem: Devlet Desteği 2026'da Değişiyor

Staj ve Çıraklık Sigortası TBMM'de: Emeklilik Başlangıcı Sayılacak mı?

İtfaiye Eri Alımı: KPSS 60 ile Bursa ve Eleşkirt’te Toplam 201 Yeni Kadro

Resmi Gazete Onayladı: ATV'lerde Kask, Gözlük ve Eldiven Zorunluluğu

Muazzez Abacı Öldü mü? Yoğun Bakımda Sağlık Durumu

MEB 2025 Kasım Ara Tatili Tarihleri: Ara Tatil Bu Hafta mı Başlıyor?

Antalya'da Ücretsiz Bebek Maması: 'Halk Mama' Binlerce Aileye Destek

SSK ve Bağ-Kur Emeklilerine Ocak Zammı Garantisi: 4 Aylık Enflasyon %10,25

TOKİ 500 Bin Konut Ankara: 30.823 Konutun İlçe Dağılımı ve Başvuru Tarihleri

TBB Açıkladı: Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi 2026 Ara Güncelleme

İzmir'e 21 Bin 20 TOKİ Konutu: İlçeler, Fiyatlar ve Başvuru Takvimi