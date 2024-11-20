Niğde'de Oto Tamirhanesindeki Yangın Üç Aracı Kullanılamaz Hale Getirdi

Niğde'de Oto Tamirhanesinde Yangın

Niğde'nin Nar Mahallesi'nde bulunan Ata Sanayi Sitesi'ndeki bir oto tamirhanesinde yangın çıktı. Henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangın, araç tamirinde kullanılan sprey kutularının patlaması sonucu hızla yayıldı.

Yangına Hızla Müdahale

Yangının çıktığı sırada tamirhanede çalışan personel hemen durumu bildirdi. Olay yerine kısa sürede itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye görevlilerinin başarılı müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.

Üç Araç Kullanılamaz Hale Geldi

Yangın sonucunda tamirhanede bulunan üç otomobil maalesef kullanılamaz hale geldi. Olayın ardından yangının çıkış sebebi ile ilgili araştırmalar devam ediyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Niğde'de oto sanayi sitesindeki bir tamirhanede çıkan yangın söndürüldü, 3 otomobil kullanılamaz hale geldi. Bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Niğde'de oto sanayi sitesindeki bir tamirhanede çıkan yangın söndürüldü, 3 otomobil kullanılamaz hale geldi. Bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.